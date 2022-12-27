陳椒華指兵役延長軍冤卻不斷 民團要求籌設軍冤委員會

時代力量立委陳椒華今天表示，蔡英文總統今天將公布義務役延長方案，但是軍中霸凌造成自傷事件不斷，呼籲國防部規畫籌設軍冤委員會，國防部政戰局回應，相關意見與訴求都會帶回研議，現在沒有辦法做出承諾。

陳椒華上午與台灣陪審團協會在立法院舉行「兵役將延長，軍冤卻不斷」記者會，提出兵役延長政策有三大爭執點，包括延長論述不明、訓練過於傳統，以及未能承認過去錯誤政策等。

陳椒華表示，中國對台灣的軍事威脅越來越大，只有充實國軍的自我防衛能力，才能嚇阻中國的步步進逼，而政府今天就要公布是否延長兵役，好處是讓國民有充足的軍事訓練，但是她主張要有安全的服役環境，因為軍中霸凌已經造成國軍一再發生自傷的事故。

陳椒華指出，根據監察院提出的調查報告，有關陸軍269旅的黃姓中尉軍冤案件，確實有受到不合理的職務派任，黃姓中尉不只要加班到凌晨，凌晨還要被叫起來帶體能訓練，無論是誰都無法承受這樣凌虐式的工作分派，同時也導致這些業務有不完備的地方。

陳椒華認為，國防部應該針對不適當的派任、失能的輔導機制及相關人員的懲處重新檢討，因為這是整個公務體制的失靈，黃姓中尉的家屬希望可以將其視之為因公死亡，這個訴求非常合理，希望國防部可以還給家屬一個公道，同時建議應該開始籌設軍冤委員會。

黃姓中尉家屬陳秀珍指控，她的弟弟在軍中受到集體霸凌與施壓，最後導致死亡，國防部始終不願意重新啟動調查，更是從來不承認錯誤，相關人員也只是輕輕懲處，根本漠視軍中人權與家屬，「他們把我們邊緣化」，國防部不願正視年輕生命在軍中死亡的真相。

陳秀珍也質疑，現在都還沒有開戰，但是最近5年以來，軍中一年就有10到15人左右死亡，數量不是少數，「下一個孩子會是誰，難道家屬不會擔心嗎」，希望國防部這次能夠給家屬一個正面回覆。

台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，國防部的零自傷政策問題非常多，到目前為止都沒有看到清楚的改變，蔡英文即將在今天下午宣布國軍的三大改革亮點，但是如果連在部隊裡面的子弟兵都沒有辦法保護，反而被軍中錯誤、長期迂腐的政策自傷而死，「這樣的國軍要怎麼戰？」

何宗勳認為，國防部完全沒有檢討的誠意，往往都只是用文書作業虛應事故，如果政府再不啟動軍冤改革，所有的改革都只是空談，而且還會造成全國百姓的恐慌，「到底我們是先戰死在自己國內，還是戰死在國外？」

台灣陪審團協會理事長鄭文龍則說，現代化的戰爭講究好的武器、管理跟專業，如果國軍的內部管理不善，軍隊必定分崩離析，戰鬥力一定會大打折扣，國防部應該改善軍隊內部管理不善的問題，讓國家的戰力更強，民間團體也會協助軍方設立軍冤委員會。

國防部政戰局副局長張維新少將回應，相關意見與訴求都會帶回去參考，國防部尊重司法的結果，但是現在還沒有辦法做出承諾。