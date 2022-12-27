兵役延長還拖在野黨背書 馬文君：裝睡的人叫不醒

蔡英文總統將召開國安會討論役期延長1年案，立法院民進黨團擬將役期延長1年案，由「查照案」改為「審查案」，讓在野黨一起承擔政治責任。立委馬文君說，想以恢復1年役期，解決軍隊人力短缺嚴重，只是短期的麻醉劑，降低台海緊張局勢，勿讓台灣淪為強國博弈的籌碼，才是執政黨應負的責任。

馬文君說，役期延長一年困擾學子，父母擔心。其實，中共從來沒有放棄統一台灣，台灣人也一直想過和平、自由民主的生活。大家同島一命，安居樂業。

過去2年義務役經歷18年調整至1年、1年役期是經歷10年調整至4個月。若國防部想以1年時間恢復1年期役期，似乎沒有哪麼單純！役期是4個月、1年或其它選項，在於民進黨是否有承擔責任的勇氣。她想問，中共不放棄統一台灣，為什麼國防部以前評估四個月可以，現在不行？台灣國防預算近期年年創新高，持續編列特別預算及對美軍購與自製高科技武器裝備，多少才夠？

國防部曾宣稱，推動募兵制，是要招募「役期長、意願強、經驗熟」志願役人力，以組建「量適、質精、戰力強」現代化部隊。以4個月軍事訓練，達到「平時養兵少、戰時用兵多」用兵需求。

是否以上以往的政策全都失敗了，所以必須回頭恢復以往的役期。把不願役全都找回來當兵。就算要延長役期，一年真的是國防部「專業評估的結果」？

為何不在現有可掌握的人力下，先就目前募兵制實際員額調整部隊合理編制與強化4個月軍事訓練役的訓練內容，並改善官兵福利、生活與部隊管理方式。以吸引更多年輕人，把從軍當成人生志業。並於退役後善待他們。

另外，役期延長，合格的訓練人力、訓場、住宿都是問題。簡單的提高義務役薪資，並不能讓役男心甘情願，用來提高基層作戰部隊的薪資或許會更好。

政府無力解決台灣少子化的狀況下，想以恢復1年役期，解決「台灣軍隊人力短缺嚴重」問題，可能只是短期的麻醉劑，降低台海緊張局勢，堅持台灣利益，才是化解兩岸衝突的解方，就怕政府裝睡叫不醒。