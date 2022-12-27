影／兵役役期將延長 立委呼籲重視軍中人權建立軍冤委員會

時代力量立委陳椒華今天召開記者會，表示兵役將延長，軍冤卻不斷。近期對於我國戰力升級，兵役延長問題成為討論熱點。但遺憾從政院高層自己評估，國防部兵役延長有三大爭執點，分別是延長論述不明、訓練過於傳統與未能承認過去錯誤政策。

此外有另一個重大問題，國防部整個軍冤調查黑箱重重，軍官冤死無法瞑目，罔顧家屬權利。而國防部零自傷政策推出，自殺更激增。執政在野最大黨對此議題也無能為力，要如何說服未來延役家長。呼籲國防要軍改，一定要有外力與破壞性改革，不然一旦開戰只會增加更多冤魂。

日前監察院就黃志劼軍官案提出報告，軍冤家屬及台灣陪審團協會軍冤小組，要求國防部依監察院報告所載之缺失及新事證，對黃中尉案件重啟調查。同時陪審團協會要求國防部應正視監察院糾正案，重視軍中人權，建立軍冤委員會，不要再將人權保護流於形式。