影／兵役役期將延長 立委呼籲重視軍中人權建立軍冤委員會
時代力量立委陳椒華今天召開記者會，表示兵役將延長，軍冤卻不斷。近期對於我國戰力升級，兵役延長問題成為討論熱點。但遺憾從政院高層自己評估，國防部兵役延長有三大爭執點，分別是延長論述不明、訓練過於傳統與未能承認過去錯誤政策。
此外有另一個重大問題，國防部整個軍冤調查黑箱重重，軍官冤死無法瞑目，罔顧家屬權利。而國防部零自傷政策推出，自殺更激增。執政在野最大黨對此議題也無能為力，要如何說服未來延役家長。呼籲國防要軍改，一定要有外力與破壞性改革，不然一旦開戰只會增加更多冤魂。
日前監察院就黃志劼軍官案提出報告，軍冤家屬及台灣陪審團協會軍冤小組，要求國防部依監察院報告所載之缺失及新事證，對黃中尉案件重啟調查。同時陪審團協會要求國防部應正視監察院糾正案，重視軍中人權，建立軍冤委員會，不要再將人權保護流於形式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言