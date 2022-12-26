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台船：全力趕工潛艦國造 目標2023年9月下水

中央社／ 高雄26日電
潛艦國造示意圖。圖／聯合報系資料照片
潛艦國造示意圖。圖／聯合報系資料照片

台船今天表示，國艦國造、潛艦國造、離岸風電海事工程船環海翡翠輪三大政策任務，目前都在日夜趕工中，其中潛艦國造目標明年9月下水，盼不負國人期待。

台船公司今天發布新聞稿表示，潛艦國造、環海翡翠輪（Green Jade）是台船公司新時代指標性造艦案，有助於台船公司跨界領域延伸至其他高科技產業。

台船指出，台灣是個海洋國家，位處西太平洋戰略樞紐位置，國家生存發展的際遇與挑戰，可說主要來自於海域防衛、海洋資源永續維護與探索利用；總統蔡英文交付台船執行史無前例的「潛艦國造」任務，台船全力全工時趕工，目標明年9月份下水，以不負國人自我防衛期待。

台灣具有發展離岸風電的絕佳環境，為讓綠能風電得以本土化，台船正導入精密科技技術打造「環海翡翠輪」海事工程船，為台灣首艘自建全迴旋大型浮吊船，今年8月已完成4000噸級OMC（Offshore MastCrane）主吊車安裝，盼將相關技術根留台灣，點燃台灣海事工程本土化技術能量。

國艦國造部分，台船表示，今年海委會海巡署的4艘4000噸級巡防艦、6艘1000噸級巡防艦、15艘1000噸級巡防救難艇，及海軍安海計畫3250噸級救難艦、財政部關務署4艘100噸巡緝艇、教育部6000噸級海事教育實習船，皆如期如質施工中，並陸續下水、交船，落實兌現「國艦國造」目標。

此外，經濟部工業局委託中國造船暨輪機工程師學會辦理的年度船舶獎為造船界盛事，經決選台船「玉山軍艦」勝出，成為2023年最佳船舶獎。台船介紹，玉山軍艦將擔負起南海及外島運輸主力，成為海軍重要兩棲作戰艦艇；今年更是台船連續第6年獲得首獎，顯示各項船艦建造品質深受肯定。

潛艦 軍艦

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