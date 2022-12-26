不怕犧牲年輕選票 吳怡農挺役期延長

總統蔡英文明天將召開「國安高層會議」，對義務役役期的延長做出決定。民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農今受訪表示，他支持改革訓練內容並適度延長役期，並呼籲指國防部應向役男說明每周會具體負責的任務。

吳怡農稍早在臉書寫下針對兵役的改革的看法，他說，第一，政府對國防所做的努力都是為了確保和平；國軍建軍備戰也只有一個目的，就是防止台灣爆發戰爭。國家安全不分黨派，不分顏色。有人說票投某某黨、台灣青年上戰場——這樣的選舉操作是不負責任的，甚至是不道德的。

吳怡農表示，第二，中共大幅擴張軍備，對印太地區的安全與穩定造成嚴重威脅。因此支持全面改革軍事訓練內容、並適度延長役期。第三，當選立委以後，他會嚴格的監督國防部，要國軍盡一切的努力讓役男平安回家，並且要讓在部隊的每一天都過得很充實，都能學習到新的技能，不再覺得當兵是在浪費時間、是在浪費生命。

吳怡農今天下午拜會無黨籍松山區松基里長黃建賓，會前接受媒體聯訪，被問及臉書發文內容？他重申，他主張國防安全應該超越政黨、顏色，所以他希望任何候選人不要拿兵役改革、國防安全做選舉的操作，第二，因為中共軍事擴張，已經嚴重影響印太地區安全，因此許多國家都在提升國防準備，以維護和平，嚇阻戰爭，因此他支持全面改革兵役內容並且適度延長役期。

吳怡農表示，他也會呼籲國防部，向所有的役男和家長們具體報告，以後進入到軍中，每周會具體做些什麼事，未來要負責什麼樣的任務，只有這樣透明的溝通和說明，政策才有機會順利地推出。

年輕選票是你的優勢，兵役延長會衝擊選情會犧牲嗎？吳怡農表示，他已經承諾要維持正向乾淨選舉，也主張選舉和問政主軸會環繞國家安全，提升經濟競爭力等，由於不能否認北京提升對台軍事威脅，因此有關國家生存的兵役制度不改淪為選舉操作，不該說「票投某某某，青年上戰場」這是相當不道德的事情。