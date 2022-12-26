將官勗勉典禮 蔡英文：持續充實國防 捍衛台灣的民主

蔡英文總統今天上午出席「111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，她致詞時強調，「我們愈是做好準備，企圖侵犯者冒進的機率就愈小；我們愈團結，台灣就愈強大，也會愈安全」，身為三軍統帥，她會和國軍站在一起，持續充實國防，共同為捍衛台灣的民主、自由和安全打拚。

蔡總統表示，今天是中華民國陸海空軍晉任將官勗勉典禮。在這個光榮的時刻，要向各位晉任的將官以及眷屬，表達最誠摯的祝賀。「各位能夠獲得晉任，代表在每個崗位上，都是能夠擔起責任、克服困難，表現深受肯定的優秀軍官。晉任是榮譽，也是責任的加重。各位未來要面對的挑戰，只會更多、更艱鉅。」

蔡總統說，尤其近年來，威權主義的持續擴張，不斷影響國際秩序，以及區域的和平穩定。隨著戰爭型態的改變，以及國防科技的進步，國軍也必須要與時俱進，建構堅強可恃的防衛戰力。在過去一年內，快速布雷艇中隊已經成軍，玉山軍艦也順利交艦、開始執行任務，新一代高教機「勇鷹號」也完成測試和評估，預計在2026年全數交機。

蔡總統說，「我們愈是做好準備，企圖侵犯者冒進的機率就愈小；我們愈團結，台灣就愈強大，也會愈安全，身為三軍統帥，我一定會和國軍站在一起，持續充實國防，為捍衛台灣的民主、自由和安全，共同來打拚。我對各位很有信心，新的一年，讓我們繼續努力。」

蔡總統也說，她也要代表國家，感謝現場每一位將軍的家人，「因為有各位的支持，讓國軍同仁可以全力以赴，為國家安全奉獻心力。」

今天活動包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、國防大學校長劉志斌、陸軍司令徐衍璞、海軍司令梅家樹、空軍司令劉任遠及海洋委員會代理主任委員周美伍等都同場出席。