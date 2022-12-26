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蔡總統：威權主義持續擴張 愈團結台灣就愈強大

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蔡英文總統（左前二）上午在國防部長邱國正（左前一）出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，晉任中將人員有8位，其中陸軍政戰主任陳育琳中將則是國軍首位女中將（右前一）。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（左前二）上午在國防部長邱國正（左前一）出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，晉任中將人員有8位，其中陸軍政戰主任陳育琳中將則是國軍首位女中將（右前一）。記者蘇健忠／攝影

蔡英文總統上午向國軍晉任將領表示，威權主義近年持續擴張，不斷影響國際秩序及區域和平穩定，「我們愈是做好準備，企圖侵犯者冒進的機率就愈小，愈團結，台灣就愈強大，也會愈安全」。

國防部上午舉行「民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，蔡總統出席勗勉。蔡總統祝賀晉任將官及眷屬，能夠獲得晉任，代表都是在崗位上能夠擔起責任、克服困難，表現深受肯定的優秀軍官。

蔡總統表示，晉任是榮譽也是責任加重，未來面對的挑戰只會更多、更艱鉅，尤其威權主義近年持續擴張，不斷影響國際秩序及區域和平穩定，隨著戰爭型態改變及國防科技進步，國軍必須與時俱進，建構堅強可恃的防衛戰力。

蔡總統指出，快速布雷艇中隊在過去一年已成軍、玉山軍艦順利交艦並開始執行任務、新一代高級教練機勇鷹號已完成測試評估，預計2026年全數交機。

總統說，「我們愈是做好準備，企圖侵犯者冒進的機率就愈小，愈團結，台灣就愈強大，也會愈安全」，她身為三軍統帥一定會和國軍站在一起，持續充實國防、共同捍衛民主自由與安全。

蔡總統並感謝每位將軍的家人，因為有家人的支持，才能讓國軍全力以赴、為國家安全奉獻心力。

國防部指出，111年下半年晉任中將人員計有陳文星、萬文卓、劉沛智、蔡建松、簡華慶、陳育琳、郭治國及馬群超等8人；晉任少將人員計有熊勝榮、李錦鑫、翁孫維新、王文宏、陳俊良、陳大慶、陳保坐、廖德聖、吳長風、許政輝、姚盛龍、李泰平、王信為、林彰良、陳舜如、劉岱瑞、魏中興、陳明峯、王田耀宗及江元琦等20人。其中陳育琳是國軍首位女性中將，是蔡政府執政後對國軍女性人力運用的指標。

國軍 國防部 陳育琳

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