共軍東部戰區發布25日對台軍演視頻稱可見台灣中央山脈
解放軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊海空域操演，並發布時約30秒的機艦演練視頻，視頻畫面與照片稱可見台灣中央山脈。
我國防部上午指出，從昨天到今天共偵獲共機71架次（逾越海峽中線並侵擾西南空域共47架次）、共艦7艘次，若以偵獲數計算，擾台架次創新高，也是今年最多。國防部並稱，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
美國總統拜登23日簽署2023年度國防授權法案後，解放軍東部戰區即展開最新一輪大規模針對性的軍演。
根據東部戰區公布的視頻畫面現場聲音表示，「台灣是中國不可分割的一部分，我們的行動就是維護台海和平穩定，我將採取一切必要反制措施。」視頻畫面除凌空起飛的戰機，還有海上艦艇的操練。公布的照片還有作戰艦艇向目標海域高速機動。
東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校25日表示，東部戰區在台灣周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練，這項演練是針對當前美台升級勾連挑衅的堅決回應，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。
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