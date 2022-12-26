共軍東部戰區發布25日對台軍演視頻稱可見台灣中央山脈

解放軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊海空域操演，並發布時約30秒的機艦演練視頻，視頻畫面與照片稱可見台灣中央山脈。

我國防部上午指出，從昨天到今天共偵獲共機71架次（逾越海峽中線並侵擾西南空域共47架次）、共艦7艘次，若以偵獲數計算，擾台架次創新高，也是今年最多。國防部並稱，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

美國總統拜登23日簽署2023年度國防授權法案後，解放軍東部戰區即展開最新一輪大規模針對性的軍演。

根據東部戰區公布的視頻畫面現場聲音表示，「台灣是中國不可分割的一部分，我們的行動就是維護台海和平穩定，我將採取一切必要反制措施。」視頻畫面除凌空起飛的戰機，還有海上艦艇的操練。公布的照片還有作戰艦艇向目標海域高速機動。