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陸海空軍晉任將官典禮 陳育琳晉升國軍首位女中將

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
陸軍政戰主任陳育琳中將是國軍首位女中將，上午出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，滿臉笑容接受訪問。記者蘇健忠／攝影
陸軍政戰主任陳育琳中將是國軍首位女中將，上午出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，滿臉笑容接受訪問。記者蘇健忠／攝影

蔡英文總統上午出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，晉任中將人員有8位分別為馬防部指揮官陳文星、國安會萬文卓、六軍團副指揮官劉沛智、軍醫局長蔡建松、資通電軍指揮官簡華慶、陸軍政戰主任陳育琳、電訊發展室主任郭治國及海軍陸戰隊指揮官馬群超，其中陸軍政戰主任陳育琳中將則是國軍首位女中將。晉任少將人員共有20位，計有國防部戰規司建軍處長熊勝榮、國防部整評司模式模擬處長翁孫維新、國防部總督察長室軍督處長吳長風、國防部政辦室政務處長陳保坐、情報次長室國際事務處長魏中興、作計室作整處長劉岱瑞、陸軍586旅長李錦鑫、陸軍584旅長李泰平、花東防衛指揮部參謀長林彰良、澎防部參謀長許政輝、馬防部參謀長陳舜如、陸軍通訓中心指揮官陳俊良、資通電軍指揮部網路戰聯隊長陳大慶、陸軍21砲指部指揮官姚盛龍、陸軍航特部政戰主任王信為、軍備局202廠長王文宏、海巡署廖德聖、海軍海洋監偵指揮部指揮官陳明峯、海軍聯演中心主任王田耀宗及空軍第七聯隊聯隊長江元琦等。

空軍第七聯隊聯隊長江元琦少將（左起）、馬防部指揮官陳文星中將、海軍海洋監偵指揮部指揮官陳明峯少將出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮代表受訪。記者蘇健忠／攝影
空軍第七聯隊聯隊長江元琦少將（左起）、馬防部指揮官陳文星中將、海軍海洋監偵指揮部指揮官陳明峯少將出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮代表受訪。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（左前二）上午在國防部長邱國正（左前一）出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，晉任中將人員有8位，其中陸軍政戰主任陳育琳中將則是國軍首位女中將（右前一）。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（左前二）上午在國防部長邱國正（左前一）出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，晉任中將人員有8位，其中陸軍政戰主任陳育琳中將則是國軍首位女中將（右前一）。記者蘇健忠／攝影
陸軍政戰主任陳育琳中將（中）是國軍首位女中將，上午出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，和家人一起合影。記者蘇健忠／攝影
陸軍政戰主任陳育琳中將（中）是國軍首位女中將，上午出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，和家人一起合影。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（圖）上午出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮致詞。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（圖）上午出席中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮致詞。記者蘇健忠／攝影

陸軍 國防部

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