陸海空軍晉任將官典禮 陳育琳晉升國軍首位女中將

21年前，民進黨在中央執政但在國會朝小野大，發了一系列的「再怎麼野蠻」廣告批評在國會席次最多的國民黨，成為當年知名的政治廣告。20多年後，民進黨正為了兵役延長為一年的政策焦頭爛額，民進黨該做的不是走正道推動政策，而是玩弄政治手段，要將兵役延長從查照案變審查案，把朝野立委拖下水。

2022-12-26 05:50