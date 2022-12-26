中國在台周邊軍演 回應「美台升級挑釁」

中國東部戰區週日（12月25日）發布公告指，中國解放軍於台灣周邊海空域再行軍演，組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，這是針對當前「美台升級勾連挑釁的堅決回應」，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

中國軍方並沒有說明25日的軍演出動多少軍力，也沒有說明確切地點，但東部戰區透過微信公眾號公布了3張疑為軍演的照片，分別為一架轟炸機、一艘軍艦，和一張自飛機駕駛艙拍攝的空中照片。圖說分別寫道：「轟炸機接令升空」、「作戰艦艇向目標海域高速機動」、「空中眺望台島中央山脈」。不過，照片拍攝時間、地點及真實性，皆未能獨立證實。

自今年8月美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國展開環台大規模實彈軍演。中國軍機、軍艦頻繁擾台，甚至幾度越過台灣海峽中線。台灣國防部21日曾發布消息指，中國軍隊單日有近40架次軍機在台海周邊活動，深入台灣東南空域。

解放軍25日公布的多兵種軍演，是針對台灣的最新一次軍演，劍指美國日前通過的《國防授權法》。

美國援台 北京不悅

美國總統拜登23日簽署了《2023財政年度國防授權法》（National Defense Authorization Act，NDAA），其中授權未來5年將無償援助台灣100億美元，協助推進台灣軍事現代化。該法案還要求加速處理台灣軍購請求，並建議邀請台灣參與2024年的環太平洋軍演。

此外，法案另授權美國國務院借貸台灣最多20億美元，且需在12年內償還的外國軍事融資（FMF）。

不過，NDAA只能訂定開支項目，實際撥款仍須依據《綜合撥款法案》（Omnibus Spending Bill）。美國眾議院日前通過的《綜合撥款法案》未納入NDAA同意的「無償軍援」，僅授權軍事融資貸款部分。

對此，中國外交部24日發布聲明譴責，NDAA法案「包含大量涉台消極條款，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，給台海和平穩定造成嚴重損害。」

中方表示，「該案罔顧事實渲染『中國威脅』，肆意干涉中國內政，攻擊抹黑中國共產黨，是對中方的嚴重政治挑釁」，並重申「台灣是中國的台灣，中國內政不容任何外來干涉。」

儘管沒有正式的外交關係，但美國是台灣最重要的國際支持者和武器供應商。北京向來視美國對台軍售、軍援為肉中刺。

台國防部：「武嚇」無助國際形象

針對東部戰區在台灣周邊海空域，舉行聯合戰備警巡與火力打擊演練，台灣國防部25日發布聲明表示，依「守中線、守領海、守主權」原則，全般掌握、適切應處，譴責「中共所作所為再次凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。」

台灣國防部強調，「台美合作有助印太區域的自由開放與和平穩定」，將持續依敵情威脅與自我防衛需求，強化建軍備戰工作。聲明寫道：「中共相關『武嚇』舉動，明顯以威懾國人心理為目標，無助其國際形象。」

（法新社、路透社等）

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