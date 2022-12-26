中共軍演武嚇台灣 9型47架機闖越海峽中線及西南空域

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：《國防授權法》其中一項授權美國行政部門在未來5年提供台灣至多100億美元無償軍援，以及每年20億美元的貸款，但在2023財年《綜合撥款法案》卻不見無償軍援蹤影，只剩軍購貸款，國會在顧慮什麼？ 看點2：僵持的澳中關係在工黨政府今年5月上任後逐漸緩和，澳洲外長時隔4年再度訪華，解決貿易問題無疑是重中之重，然而隨著地緣政治格局改變，澳洲對中國大陸的讓步似乎也有了底線。 看點3：烏克蘭總統澤倫斯基21日造訪華府，選擇美國作為戰爭爆發後首次海外訪問目的地有何用意？拜登政府終於點頭提供當今最強大防空系統之一的「愛國者」，又能幫到烏克蘭多少？

2022-12-26 05:00