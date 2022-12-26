中共軍演武嚇台灣 9型47架機闖越海峽中線及西南空域
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，截至今晨6時的24小時內，共軍發動9種快慢速機47架次，逾越海峽中線及進入我西南空域，擾台的架次與機種擾台是今年新高 ，越過中線進入我西南空域架次則僅次於8月5日，挑釁意味濃厚。
中共東部戰區昨（25）宣稱在台灣周邊海空域，舉行聯合戰備警巡與火力打擊演練。
國防部上午表示，12月25日（星期日）6時至26日（星期一）6時為止，國軍偵獲共機71架次、共艦7艘次，持續在台海周邊活動。其中逾越海峽中線及進入西南空域47架次國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，昨計有殲-11戰機12架次、蘇愷-30戰機6架次、彩虹4無人機1架次、殲-10戰機6架、殲-16戰機18架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次、空警-500預警機1架次、無偵-7機1架次等，分別有9機型、47架次逾越海峽中線及進入我西南空域。其中一架彩虹4無人機跨闖越海峽中線北側，抵達我北部外海上空。
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