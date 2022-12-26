快訊

台中公車司機爆辱罵長者！還誆稱車壞趕乘客下車 港女抱不平反被開車推撞毆打

天條犯不得 國泰蔡家買全家 會不會因產金分離破局？

宋仲基大方認愛戀上英國妹 女方正面照曝光

中共軍演武嚇台灣 9型47架機闖越海峽中線及西南空域

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖／國防部
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖／國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，截至今晨6時的24小時內，共軍發動9種快慢速機47架次，逾越海峽中線及進入我西南空域，擾台的架次與機種擾台是今年新高 ，越過中線進入我西南空域架次則僅次於8月5日，挑釁意味濃厚。

中共東部戰區昨（25）宣稱在台灣周邊海空域，舉行聯合戰備警巡與火力打擊演練。

國防部上午表示，12月25日（星期日）6時至26日（星期一）6時為止，國軍偵獲共機71架次、共艦7艘次，持續在台海周邊活動。其中逾越海峽中線及進入西南空域47架次國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，昨計有殲-11戰機12架次、蘇愷-30戰機6架次、彩虹4無人機1架次、殲-10戰機6架、殲-16戰機18架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次、空警-500預警機1架次、無偵-7機1架次等，分別有9機型、47架次逾越海峽中線及進入我西南空域。其中一架彩虹4無人機跨闖越海峽中線北側，抵達我北部外海上空。

海峽中線 戰機 台海

延伸閱讀

共軍公布「眺望中央山脈」照片！國防部：威懾國人 無助其國際形象

30共機昨闖我防空識別區 大批機隊穿越巴士海峽

國防部：9架共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域

11共機台灣海峽活動越中線擾我空防 南北都出現無人機

相關新聞

中共軍演武嚇台灣 9型47架機闖越海峽中線及西南空域

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，截至今晨6時的24小時內，共軍發動9種快慢速機47架次，逾越海峽中線及進入...

民進黨團擬將查照改為審查 兵役延長 在野批甩鍋

立法院民進黨團總召柯建銘昨天表示，行政院核定義務役兵役延長為一年政策後送立法院查照，「（查照案）一定會改審查案」，立法院...

獨／立院民進團擬將延長兵役查照案改審查案 藍炸鍋反對

傳蔡政府已決定下周由蔡總統親自宣布延長兵役為一年，全案將送立法院查照，由行政院發布執行。但立法院民進黨團現傳擬將查照案改...

再怎麼野蠻，也不應把兵役延長甩鍋給在野黨

21年前，民進黨在中央執政但在國會朝小野大，發了一系列的「再怎麼野蠻」廣告批評在國會席次最多的國民黨，成為當年知名的政治廣告。20多年後，民進黨正為了兵役延長為一年的政策焦頭爛額，民進黨該做的不是走正道推動政策，而是玩弄政治手段，要將兵役延長從查照案變審查案，把朝野立委拖下水。

烏克蘭最想要的「愛國者」美國給了 供台無償軍援為何生變？

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：《國防授權法》其中一項授權美國行政部門在未來5年提供台灣至多100億美元無償軍援，以及每年20億美元的貸款，但在2023財年《綜合撥款法案》卻不見無償軍援蹤影，只剩軍購貸款，國會在顧慮什麼？ 看點2：僵持的澳中關係在工黨政府今年5月上任後逐漸緩和，澳洲外長時隔4年再度訪華，解決貿易問題無疑是重中之重，然而隨著地緣政治格局改變，澳洲對中國大陸的讓步似乎也有了底線。 看點3：烏克蘭總統澤倫斯基21日造訪華府，選擇美國作為戰爭爆發後首次海外訪問目的地有何用意？拜登政府終於點頭提供當今最強大防空系統之一的「愛國者」，又能幫到烏克蘭多少？

兵役延長／敗選後猶豫 府月中決定「要做」

蔡英文總統將於明天早上舉行國安高層會議，預計召集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及府院各部會官員與會，據了解，會議中的重頭戲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。