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共軍公布「眺望中央山脈」照片！國防部：威懾國人 無助其國際形象

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共軍稱，中共戰機於演習時在空中眺望台灣中央山脈。（中共解放軍東部戰區微信公號照片）
共軍稱，中共戰機於演習時在空中眺望台灣中央山脈。（中共解放軍東部戰區微信公號照片）

中共解放軍東部戰區宣稱今（25）對台實施軍演，並出示所謂中共戰機於演習時在空中眺望台灣中央山脈的照片。國防部今天表示，中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾國人心理為目標，無助其國際形象。國軍絕對有決心、有能力、有信心捍衛國家主權，確保國防安全。

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅25日晚間宣稱，中共人民解放軍東部戰區12月25日於台灣周邊海空域，組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。共軍並出示所謂中共戰機於演習時在空中眺望台灣中央山脈的照片。根據共軍東部戰區微信公眾號消息，施毅表示，這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

針對中共東部戰區今(25)日在台灣周邊海空域，舉行聯合戰備警巡與火力打擊演練，國防部表示，中共所作所為再次凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。國軍運用聯合情監偵手段，全般掌握相關動態，並依「守中線、守領海、守主權」原則，派遣兵力適時適切應對。

國防部強調，台美合作有助印太區域的自由開放與和平穩定，國軍將持續依敵情威脅與自我防衛需求，強化建軍備戰工作。中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾國人心理為目標，無助其國際形象。國軍絕對有決心、有能力、有信心捍衛國家主權，確保國防安全。

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