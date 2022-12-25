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國軍首位女性中將 蔡總統明親勗勉
國防部今天表示，國防部將於明（26）日在國防部博愛樓迎賓大廳舉行中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，由蔡總統親臨訓勉，國軍下半年晉升計有首位女性中將、陸軍司令部政戰主任陳育琳等28位將領。
國防部表示，國軍111年下半年晉任中將人員計陳文星、萬文卓、劉沛智、蔡建松、簡華慶、陳育琳、郭治國及馬群超等8員。
晉任少將人員計熊勝榮、李錦鑫、翁孫維新、王文宏、陳俊良、陳大慶、陳保坐、廖德聖、吳長風、許政輝、姚盛龍、李泰平、王信為、林彰良、陳舜如、劉岱瑞、魏中興、陳明峯、王田耀宗及江元琦等20員，合計28員。其中國防部戰規司建軍規劃處長熊勝榮、海軍魏中興，兩人同為美國維吉尼亞軍校1994年班畢業。
國防部表示，為示崇榮，國防部謹訂於12月26日周一上午9時30分，於國防部博愛樓迎賓大廳舉行中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，恭請總統親臨訓勉，以鼓舞軍心士氣。
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