國軍首位女性中將 蔡總統明親勗勉

美國總統拜登正式簽署「2023財年國防授權法（NDAA）」，提供台灣未來5年100億美元的無償軍援，但千萬別高興太早，同一天，美國國會通過綜合撥款法，只授權提供2023年有20億美元的貸款。簡單來說，這是賣武器又順便貸款給台灣。

2022-12-25 05:55