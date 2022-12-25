影／金門正副議長難產抽籤定輸贏...洪允典打破連任魔咒
金門縣議會第8屆正副議長選舉、縣議員今天上午宣誓就職，並選舉正副議長，選舉「難產」，歷時快2小時，結果正副議長都選了2輪後，最後由抽籤決定，其中洪允典與周子傑之爭，由洪允典順利抽中，終結「議長只能做一任」的魔咒，成為金門史上首位連任的議長。副議長則是歐陽儀雄與蔡其雍抽籤，由歐陽儀雄順利抽中當選籤。
金門縣議會第8屆議員宣誓就職典禮，今天上午10時舉行，19位縣議員當選人以蔡水游議員合計年資較長（28年）出任宣誓就職的主持人，其中，議員王國代缺席，18位新科議員則在福建金門地方法院黃建都庭長監誓下高舉右手宣讀誓詞，並在誓詞上簽章，完成宣誓。
在議員宣誓就職後，也展開第8屆縣議會新任龍頭選舉，議員並互推唐麗輝、董森堡、陳泱湖為監察員，展開投開票作業。
議長選舉競爭激烈，在第一輪投票後開票，洪允典得到9票、周子傑得到8票、董森堡自己投自己1票，因未過半，進行第二輪投票，結果洪、周兩人的票數相同，都是9票。最後由周子傑與洪允典進行抽籤，由洪允典抽中，當選第8屆縣議會新任議長，會場隨即響起掌聲道賀。
副議長選舉，則是歐陽儀雄對上蔡其雍，兩人前兩輪票數都一樣是9票，在3輪由抽籤決定，結果歐陽儀雄順利抽中當選籤。
順利連任議長的洪允典表示，未來會秉持議員的本分，持續監督縣政，他也謝謝議員與鄉親的支持與愛護；洪允典透露，今天的投票過程很激烈，所以他也很緊張，選前還特別很虔誠的去拜拜，祈求神明保佑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言