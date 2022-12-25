快訊

房價對年輕人不公平？千萬只能買30年中古屋 網：請自立自強

一家3口南投仁愛露營開瓦斯暖爐 昏倒帳內 疑一氧化碳中毒

發聲明洩小甜甜「私生活有狀況」 宋逸民再回應揭背後原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

將國軍演訓軍車納優路權車種 修法無人聞問

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
道路交通安全規則101條第二項修正草案修法目的指出，國軍實兵期間演訓車編組序列行駛公路，為戰術行政一致性及避免民車穿插車隊影響任務遂行，因此將國軍演訓車輛納入優先路權車種，確保車輛用路安全。記者洪哲政／攝影
道路交通安全規則101條第二項修正草案修法目的指出，國軍實兵期間演訓車編組序列行駛公路，為戰術行政一致性及避免民車穿插車隊影響任務遂行，因此將國軍演訓車輛納入優先路權車種，確保車輛用路安全。記者洪哲政／攝影

國軍戰甲車演訓上路頻繁，事故漸增，國防部特別提案擬修訂「道路交通安全規則」第101條第2項條文，希望將國軍演習車輛納入優先路權車種，成為道路上應予禮讓的車種對象。但此案遲至立法院本會期將屆，目前都尚未進入審查程序。

國民黨立委游毓蘭在立法院提案指出，國軍執行戰備實兵演練，藉訓練結合戰場景況，使官兵熟悉地區內重要目標及機動路線，強化臨戰能力。演訓期間戰甲車編隊於公路行駛，均協調憲警機關或單位派員實施交管，但仍偶見民車穿插於車隊之中，為遂行國軍演訓任務，游毓蘭請國防部依她建議會請交通部研議將演習車輛「優先路權」的可行性，納入「道路交通安全規則」，以確保演訓部隊行車安全。

國防部則表示，現階段戰甲車編隊及運送重要戰略物資於公路行駛，均協調憲警機關或單位派員實施交管；另路線規劃量避開市區、壅塞及狹窄路段，且不於尖峰時段進行機動，並於演訓前完成路線現勘及官兵勤前教育、任務提示，熟悉行車路線，由前導車掌握梯隊行車速度，避免超速及脫隊情事發生。

但國防部也表示，已依立委指導於111年1月20日函文交通部路政司，建議將國軍演訓車輛優先路權納入「道路交通安全規則」第101條第2項條文修訂，確保車輛用路安全。

道路交通安全規則101條第二項修正草案指出，國防部將「國軍演訓車輛」納入道路上應予禮讓的對象。修法目的指出，國軍實兵期間演訓車編組序列行駛公路，為戰術行政一致性及避免民車穿插車隊影響任務遂行，因此將國軍演訓車輛納入優先路權車種，確保車輛用路安全。

國防部表示，將持續與路政司聯繫，並配合交通部「道路交通安全規則」修法與會研討，將修正條文納入集用場作業規定修訂及全軍宣導知悉。

國防部表示，演訓車輛優先路權納入「道路交通安全規則」，將有利戰演訓遂行，並可降低風險及確保國人行車安全，懇請朝野立委支持。

國軍戰甲車演訓上路頻繁，事故漸增，國防部特別提案擬修訂「道路交通安全規則」第101條第2項條文，希望將國軍演習車輛納入優先路權車種，成為道路上應予禮讓的車種對象。但此案遲至立法院本會期將屆，目前都尚未進入審查程序。記者洪哲政／攝影
國軍戰甲車演訓上路頻繁，事故漸增，國防部特別提案擬修訂「道路交通安全規則」第101條第2項條文，希望將國軍演習車輛納入優先路權車種，成為道路上應予禮讓的車種對象。但此案遲至立法院本會期將屆，目前都尚未進入審查程序。記者洪哲政／攝影

國軍戰甲車演訓上路頻繁，事故漸增，國防部特別提案擬修訂「道路交通安全規則」第101條第2項條文，希望將國軍演習車輛納入優先路權車種。記者洪哲政／攝影
國軍戰甲車演訓上路頻繁，事故漸增，國防部特別提案擬修訂「道路交通安全規則」第101條第2項條文，希望將國軍演習車輛納入優先路權車種。記者洪哲政／攝影

國軍 國防部 路權

延伸閱讀

獨／後備指揮部擴編 政戰主任元旦調升編制為少將

國防部：偵獲11架次共機 3艘次共艦

監院巡察行政院 提出國防採購案件五大問題

學員開教練車上路出車禍　警方：不算「無照駕駛」！

相關新聞

影／金門正副議長難產抽籤定輸贏...洪允典打破連任魔咒

金門縣議會第8屆正副議長選舉、縣議員今天上午宣誓就職，並選舉正副議長，選舉「難產」，歷時快2小時，結果正副議長都選了2輪...

將國軍演訓軍車納優路權車種 修法無人聞問

國軍戰甲車演訓上路頻繁，事故漸增，國防部特別提案擬修訂「道路交通安全規則」第101條第2項條文，希望將國軍演習車輛納入優...

獨／後備指揮部擴編 政戰主任元旦調升編制為少將

國防部上午證實，考量後備指揮部指揮幅度與所轄部隊分佈於本、外島，及政戰幹部領導管理實需，經國防部核定，後備指揮部政戰主任...

海軍海鋒機動第三、四中隊編成接裝雄三 預定明年成軍

海軍機動雄三反艦飛彈部隊陸續編成，目前已新編成海鋒第三、四機動中隊，部隊駐左營、花蓮的車庫營區現已完工並進駐兵力，部隊正...

美國軍援 從國防授權法到撥款法 台灣高興太早了

美國總統拜登正式簽署「2023財年國防授權法（NDAA）」，提供台灣未來5年100億美元的無償軍援，但千萬別高興太早，同一天，美國國會通過綜合撥款法，只授權提供2023年有20億美元的貸款。簡單來說，這是賣武器又順便貸款給台灣。

涉外人士觀察 美盼台展現自我防衛決心

華府雖長期關切台灣軍力準備，但鮮少公開評論，有時候得從前官員和專家身上尋求美方觀點，例如，布魯金斯研究院外國政策項目研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。