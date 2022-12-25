將國軍演訓軍車納優路權車種 修法無人聞問

國軍戰甲車演訓上路頻繁，事故漸增，國防部特別提案擬修訂「道路交通安全規則」第101條第2項條文，希望將國軍演習車輛納入優先路權車種，成為道路上應予禮讓的車種對象。但此案遲至立法院本會期將屆，目前都尚未進入審查程序。

國民黨立委游毓蘭在立法院提案指出，國軍執行戰備實兵演練，藉訓練結合戰場景況，使官兵熟悉地區內重要目標及機動路線，強化臨戰能力。演訓期間戰甲車編隊於公路行駛，均協調憲警機關或單位派員實施交管，但仍偶見民車穿插於車隊之中，為遂行國軍演訓任務，游毓蘭請國防部依她建議會請交通部研議將演習車輛「優先路權」的可行性，納入「道路交通安全規則」，以確保演訓部隊行車安全。

國防部則表示，現階段戰甲車編隊及運送重要戰略物資於公路行駛，均協調憲警機關或單位派員實施交管；另路線規劃量避開市區、壅塞及狹窄路段，且不於尖峰時段進行機動，並於演訓前完成路線現勘及官兵勤前教育、任務提示，熟悉行車路線，由前導車掌握梯隊行車速度，避免超速及脫隊情事發生。

但國防部也表示，已依立委指導於111年1月20日函文交通部路政司，建議將國軍演訓車輛優先路權納入「道路交通安全規則」第101條第2項條文修訂，確保車輛用路安全。

道路交通安全規則101條第二項修正草案指出，國防部將「國軍演訓車輛」納入道路上應予禮讓的對象。修法目的指出，國軍實兵期間演訓車編組序列行駛公路，為戰術行政一致性及避免民車穿插車隊影響任務遂行，因此將國軍演訓車輛納入優先路權車種，確保車輛用路安全。

國防部表示，將持續與路政司聯繫，並配合交通部「道路交通安全規則」修法與會研討，將修正條文納入集用場作業規定修訂及全軍宣導知悉。

國防部表示，演訓車輛優先路權納入「道路交通安全規則」，將有利戰演訓遂行，並可降低風險及確保國人行車安全，懇請朝野立委支持。

國軍戰甲車演訓上路頻繁，事故漸增，國防部特別提案擬修訂「道路交通安全規則」第101條第2項條文，希望將國軍演習車輛納入優先路權車種，成為道路上應予禮讓的車種對象。但此案遲至立法院本會期將屆，目前都尚未進入審查程序。記者洪哲政／攝影