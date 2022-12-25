獨／後備指揮部擴編 政戰主任元旦調升編制為少將

國防部上午證實，考量後備指揮部指揮幅度與所轄部隊分佈於本、外島，及政戰幹部領導管理實需，經國防部核定，後備指揮部政戰主任編制自112年1月1日調升為少將編制。

後備指揮部目前併編至全民防衛動員署編鬥下，位階等同陸勤部等單位，明年起將擴大負責後備新舊制教召事宜。後備指揮官為傅正誠中將，原畢業於政戰學校81年班的後備政戰主任吳淑如上校，日前甫屆齡退役，與將星緣慳一面，少將新職誰屬目前尚未曝光。

國防部表示，國防部「後備指揮部」改隸於「全動署」，希望藉此形成完整的動員體系。後備部隊增編新訓旅及教召訓練中心。所需裝備納入五年兵力整建籌補，協同常備作戰。同時精進「常備兵役軍事訓練」作法，役男接受5週入伍訓練及11週分發部隊服役，依編制專長及實務工作訓練，滿足後備編管專長需求；在後備教育召集訓練方面，調整為從每次「5-7天」，調整為「每次14天」。同時推動跨部會合作等。

為提升後備軍人召訓能量，陸軍現已規劃增編5個後備新訓旅、3個教召訓練中心計8個單位，目前已成編陸軍步兵117、109、101後備旅、北、中、南區第2召訓中心等6個單位，112年7月1日將編成陸軍步兵137旅，113年1月1日編成陸軍249旅，總計8個單位。同時今年由作戰區展開14日新制教召驗證。

面對後備部隊軍士官缺員問題，後備指揮部除規劃鼓勵具後備軍人身份的國民志願晉升軍士官外，也增加招募人數，以加速後備軍士官補充速度，滿足備人力需求。

鼓勵國民加入國軍後戰力訓練，後備指揮部持續推動規劃政策，另鼓勵女性志願加入民防團隊，後備指揮部已於今年與內政部等相關單位研商，請縣市政府鼓勵轄內女性公民等十人符合參加資格人員踴躍加入民防團隊編組。

也由於後備指揮部業務擴大，國防部表示，考量後備指揮部指揮幅度與所轄部隊分佈於本、外島，及政戰幹部領導管理實需，經國防部核定，後備指揮部政戰主任編制自112年1月1日調升為少將編制。