海軍海鋒機動第三、四中隊編成接裝雄三 預定明年成軍

海軍機動雄三反艦飛彈部隊陸續編成，目前已新編成海鋒第三、四機動中隊，部隊駐左營、花蓮的車庫營區現已完工並進駐兵力，部隊正在中科院接裝雄三反艦飛彈彈車，預計明（112）年上旬成軍。

對此，海軍司令部今日表示，海軍兵力整建及部署，均依敵情威脅、作戰需求及國軍整體防衛構想妥慎完成規劃。

國防部海軍「岸置反艦飛彈第一階段」，計畫在新北、桃園與嘉義等北中南東與外離島等9個地點興建陣地，將提升固定陣地，興建包括飛彈車庫、管制中心、庫儲周轉間、生活設施，增加機動飛彈。海軍目前正委中科院在三芝大片頭等地新建機動飛彈陣地，屬於提升固定陣地性能者；目前完工的左營忠義營區、花蓮新城營區，則屬新建陣地。戰時飛彈車將疏散至野戰接戰陣地。

而海軍111年度計畫採購的魚叉飛彈，從32組驟增為100組，雄二、雄三等國造飛彈，也將以特別預算方式增加採購。因應飛彈大量增加，海軍海鋒大隊計畫擴編20個中隊。海軍原規劃在3個會計年度之內籌建4.5個海鋒機動中隊，110年成立1個中隊，111年成立1.5個中隊、112年成立2個中隊，現在多出來的15.5個中隊人力，海軍已要求國防部解決。

統計海軍海鋒大隊編成，大隊部、支援中隊目前均移駐至台中新建清水營區，海鋒第一中隊駐基隆和平島、海鋒第二中隊駐屏東小琉球、海鋒第三中隊駐新北三芝大片頭營區、海鋒第五中隊駐馬祖東引、海鋒第六中隊駐澎湖西嶼、海鋒第七中隊駐蓮賀田山固海營區。新編成的海鋒機動一、三中隊駐高雄左營忠義營區、海鋒機動二中隊駐台中清水營區、海鋒機動四中隊駐花蓮新城鄉。機動中隊由陸射雄二、雄三混編而成。