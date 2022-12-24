世華工商婦女協會金門姐妹家扶送愛 陪孩子共度耶誕節

世界華人工商婦女企管協會金門縣分會理事長溫麗絲在今天下午偕同分會成員20人，於12月24日聖誕夜前的領著一台熱騰騰的窯烤披薩車，戴著滿滿愛心的聖誕禮物，開進家扶中心的兒童廣場，讓20名參與活動的家扶孩童驚聲尖叫，度過一個難忘又充滿驚喜的耶誕節。

這場特別的活動，除了有現場窯烤披薩車外，也為小朋友精心準備耶誕禮物，每一位兒童收到精心準備的聖誕節禮物，都綻放出最燦爛的笑容，讓每一個參與的成員們，都感受到孩子們真心喜悅的心情。

世界華人工商婦女企管協會金門縣分會理事長溫麗絲表示，世華婦女企管協會成立於1994年會，組織分布於世界三大洋五大洲，至今共有74個分會。金門縣分會為該組織最年輕的分會，由金門縣在地傑出企業婦女，在2022年9月18日創立，並由其榮任第一屆理事長，為金門縣分會全體會員服務及推展隊務。

溫麗絲也指出，期盼金門縣分會結合在事業有成的工商傑出婦女，共同攜手來關懷地方的弱勢兒童，讓他們也有一個與眾不同，又美好的耶誕佳節；未來也希望聯結海外及國內各地分會，一起來關懷弱勢兒童，甚至邀請一起來到金門辦理世界性的年會，除關懷弱勢兒童外，也讓世界看見金門。