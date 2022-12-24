拜登簽國防授權法含助台條款 國防部：誠摯感謝

美國總統拜登23日簽署2023財年國防授權法，支持對台灣和烏克蘭的軍事援助預算；同日，美國國會通過綜合撥款法案，雖未包含對台灣的無償軍援，但法案授權美國國務院提供台灣需償還的軍事融資貸款。國防部今天表示，針對美國國會以授權及撥款等大型法案，建議法源依據及多元政策工具，展現對台美關係及強化臺灣安全的高度重視，敬表誠摯感謝。

2023財年國防授權法編列五角大廈明年度預算為8580億美元，授權5年內提供總價100億美元的無償軍援（每年最多20億美元），以支持台灣面對中國大陸的侵略；另外授權國務院提供台灣20億美元的軍事融資直接貸款，設定12年內還款；法案要求，拜登政府解決軍售交付延宕的問題，並加快對台軍售。

國防部今天發布新聞稿表示，法案中各項友台條文在質與量上，均展現美國國會對促進臺美合作的支持，如要求美國務院將台灣納入加強與區域盟友及夥伴之太平洋島國合作，以及透過「國際軍事暨訓練計畫」協助台灣強化防衛能力及軍事互通性，以奠定雙方未來合作之基礎與資源。

國防部表示，後續將依國家整體外交政策，向美國國會及行政部門溝通討論，並逐步推動各項友台條文之預算編列與實際撥付。