軍方人事洗牌：黃佑民接常次 余劍鋒返國任軍團參謀長

國軍明年元旦將有一波將官大規模調動：國防部常次李宗孝中將退伍轉任海巡署長，遺缺由海軍艦指部指揮官黃佑民中將接任，現任海軍參謀長蔣正國中將接艦指部，海軍副參謀長吳立平少將接參謀長、占中將缺。

今年10月5日，國民黨立委游毓蘭曾質詢海委會代理主委周美伍，李宗孝是否將接任副主委兼海巡署長？周美伍宣稱對此毫無所悉。

黃佑民在海軍官校77年班同學中，發展始終名列前茅。前年1月的黑鷹直升機撞山事件，時任參謀本部後勤次長的黃佑民身負重傷，被調往國防大學擔任副校長。不過傷癒後官運仍然耀眼：先回任後勤次長，再調海軍艦隊指揮部指揮官，如今再接常務次長，在現任海軍中將當中，資歷堪稱最完整。

另外，美國維吉尼亞軍校畢業、擁有威斯康辛大學碩士、德州農工大學博士的駐美軍事代表團長余劍鋒少將，新職是陸軍八軍團參謀長。相較於六軍團參謀長吳松齡、十軍團參謀長陳宏詩，都是陸官81年班；陸官79年班入學、民國80年任官（大二赴美留學，從一年級讀起）的余劍鋒，以其年班與資歷，新職似乎有「不進則退」意味。

這似乎證明先前媒體所云，政戰局長簡士偉訪美行程被曝光於大陸網站，駐美代表團被指為過失源頭，團長因此換人的說法。當時國防部否認此說法，表示余劍鋒駐美已經任滿，未來「不排除留在國防部繼續協助對美軍售事宜」。

其他調動方面，包括情次室助理次長張宗才少將（美國威爾猛軍校畢業）日前轉任國安局駐美特派、占中將缺，遺缺由陸軍少將黃文啓調任。陸軍上校謝勇維調後備指揮部政戰主任、占少將缺，海軍少將彭國洲調海軍司令部戰訓處處長，海軍少將朱惠民調124艦隊長，海軍少將許志中調海軍艦指部參謀長，海軍陸戰隊少將樊傳聲調海軍副參謀長，海軍陸戰隊少將張明德調陸戰隊副指揮官，海軍陸戰隊少將李春政調三軍聯訓基地指揮官，海軍陸戰隊上校林家宏調99旅長、占少將缺。