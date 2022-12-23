監院巡察行政院 提出國防採購案件五大問題

監察院今天由監察院長陳菊率隊巡察行政院，外交及國防委員會召集人林文程針對「當前我軍備採購缺失之檢討」議題表示，歸結當前我國防採購案件存在五大問題，促請行政院及國防部檢討改進。

林文程表示，首先是內控機制的強化。國防部2013年編成政風室時強調，將透過「政風」與「督察」合作模式，採「雙軌併行、複式監督」的防弊機制；但從個案查核發現，承辦或監辦人員均未能及時查覺弊案，都要等審計部將疑點送交國防部政風室查處，始函送檢調偵辦，國防部允應強化內控機制，確實發揮機先除弊功能。

林文程指出，第二是特別預算的執行。國防部編列巨額特別預算，委託中科院加速量產飛彈，卻傳出廠商以低價大陸劣質料件蒙混情事，影響國造飛彈品質，中科院除應檢視過去已點交之成品外，增加文件第三方認證等查驗機制，亦應落實執行。

林文程表示，第三是中科院組織的檢討。國防部高層既擔任中科院董事，又兼任該院績效評鑑工作，有礙所屬公正執行績效評鑑，且國防部鮮少抽核中科院依自訂規章辦理之採購案，既不利於提升國防科技能量，也有礙其採購作業風險管控。

林文程指出，第四點是採購品質的提升。部分國防採購案件涉有投標廠商異常關聯，招標、審標、履約及驗收作業欠周延等情事，本屆監委調查國防案件當中，逾三分之一都屬採購案件，顯示國軍建案及採購作業仍欠嚴謹，如何提升相關人員之專業能力，應加重視。

林文程表示，最後是防止弊案的發生。國軍軍品採購案，部分以選擇性招標方式辦理，迄今仍僅有少數合格廠商，形成寡佔市場，合理懷疑採購弊案或將再生，權責機關應有所警覺。

國防部副部長柏鴻輝回應，監察院所提國防採購缺失，國防部會深切檢討並務實面對，在制度方面，將持續完備法令規章，建立公開、公平之武獲機制；在執行方面，採購缺失源於行政怠惰，未來將採綿密檢查機制，強化風紀管理，發揮複式監督之組織功能，並持恆加強人員訓練與作業紀律，全力改善各類缺失。

行政院長蘇貞昌表示，監察院所提國防採購缺失事項，相當具體，謝謝監察院指正。國防係屬總統職權，國防部應將監察院所提國防採購缺失事項報告總統，並深切檢討。