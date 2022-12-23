影／陸軍考潭營區新營舍居住環境改善不少 蔡英文參觀
陸軍8軍團43砲指部考潭營區今天舉行落成啟用儀式，蔡英文總統與國安會祕書長顧立雄，國防部長邱國正等人陪同，南下到考潭營區剪綵及揭牌，並與官兵代表以象徵新營舍的鑰匙開啟忠誠樓大門，正式宣示國軍興安專案砲兵第四三指揮部考潭營區落成啟用。營區門口擺放雷霆2000砲車與M110自走砲迎接總統到訪，這處新建營舍不再以過去「大通鋪」的觀念，以套房式設計大幅提升方便性與舒適性，每人標準配備「一桌一床一櫃」，外觀造型則以標準化、模組化設計，兼顧簡約新穎以及現代感，呈現整體營區嶄新風貌。
陸軍第8軍團政戰主任樓偉傑表示，政府為提升官兵營區住用品質，配合募兵制政策，以吸引優秀青年投身軍旅，2016年要求國防部啟動三軍規劃老舊營區改建計畫，2017年1月軍事會談指導成立「興安專案」，運用營地釋出所得營改基金辦理新建工程，總建造經費計6億2000萬餘元，於2020年1月9日開工，迄今年9月16日完工，歷時近2年8月。
軍方表示，配合募兵制推動下，營區改建工程均以整體規劃思維，新建設施具備居住、戰備、訓練場及休閒，使營區各項設施功能完善，官兵在演訓之餘，能得到充分休息與照顧。
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