影／陸軍考潭營區新營舍居住環境改善不少 蔡英文參觀

一架美國B-2精靈式（Spirit）隱形轟炸機，本月10日在駐地密蘇里州懷特曼空軍基地發生事故，飛機在跑道上起火。奇特的是，失事飛機殘骸並未第一時間清除，繼續停在跑道上11天之久，整個基地的運作都停擺。多日之後，美國空軍才證實，飛機在空中就發生故障，因而緊急返場降落，兩名機員成功逃生。由於飛機經歷火災，外界預期不會修復，而會將其作為拆零使用。 B-2精靈式是人類歷史至今最昂貴的飛機，單價高達20億美元（約新台幣600億元）。繼先前在關島起飛時墜毀1架，如果這次的失事機確定報廢，機隊將只剩下19架。

2022-12-23 07:30