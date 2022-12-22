蔡總統進入蟾蜍山實施戰備視導 空軍公布戰管中心畫面

空軍近期透過「莒光園地」年度施政回顧，披露空軍今年在西部海域投擲兩百餘枚炸彈。空軍表示，因應共機常態襲擾海峽中線，空軍採「敵進我不退」態度，恪遵第一時間強勢驅離，及愈接近本島，愈積極處置原則，全力捍衛國家主權。

空軍透過影片，也披露蔡總統年度多次前往北部區域管制中心實施戰備視導，其中除披露台北公館蟾蜍山的空軍作戰指揮部地下指揮所（JAOC)運作外，還包括蔡總統搭乘軌道車在空作部指揮官曹進平陪同進入地下指揮所的畫面。

空軍透過影片表示，今年年度包括幻象戰機雲母飛彈、IDF戰機天劍二型等防空飛彈，都進行實彈射擊，IDF、F-16戰機也實施兩千磅炸彈投射。地面部隊則進行陸基天弓1、3型、愛國者2型、麻雀防空飛彈射擊。強化聯合制空制海作戰，確保制空權，掩護海軍艦隊制海作戰。

空軍特別表示，空軍在西部海域規劃實彈投擲，採整合訓期、資源共享、集中射訓原則。自今年4月起，由第一、三、四、五、六聯隊派遣戰機執行空對面實彈投擲，合計投擲炸彈兩百餘枚，影片呈現空對面飛彈擊中石礁靶場上的地面目標。而空軍防空飛彈部隊也在東部實施防空飛彈射擊。

空軍表示，國防部整合國軍防空部隊應變能力，檢視防空作戰指管與兵力，結合空中、地面及海上兵力，實施整體防空計劃演練，實施對抗操演。今年底的空軍戰術總驗收，展示空軍部隊戰術及硬實力。