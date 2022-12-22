民眾黨批兵役政策變化速度像川劇變臉般快 籲盡速公告

兵役延長政策何時要攤牌？台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今舉行記者會，批政府兵役政策反覆不一，變化速度像川劇變臉般快，要求蔡英文總統和國防部即刻公告兵役延長方案具體內容，讓適齡役男和家屬妥善規劃生涯，同時也應研擬恢復軍審法，整頓渙散軍紀，重整國軍形象。

邱臣遠指，政府對兵役延長的說法屢次變更，今年八月一日蔡總統對外說義務役役期將延長為一年，預計明年中公告，但當天下午國防部就發聲明「各界意見研議中，尚未定案」澄清。本月7日國防部長邱國正在立法院答詢時說，月底前會公告，但總統府發言人張惇涵馬上就打臉說「沒有確定時程的規畫，還沒有定案」。

邱臣遠批，總統府和國防部行事都是基於政治考量，擔心失去年輕選票，大打兵役延長假球；邱國正19日就說沒有來自高層的壓力，也沒有卡關的問題，但眼看邱自己說的月底期限就快到了，卻至今未公告。

邱臣遠指，國軍基層訓練單位混亂，基礎戰力也遭質疑，出現步槍兵不會使用步槍、不知如何裝子彈的士兵，令人堪憂。邱嘆「裁軍容易，擴軍難」，許多營區在先前的精實案等政策中遭整併，人力被裁撤，平時募兵就困難，基層士兵短缺，若恢復一年制役期，粗估需投入約三千名基層幹部，「恐面臨有義務役但沒人訓練的窘境」，難度不小。

邱臣遠表示，國防部應重新審視營區、人力及裝備需求，將上世紀的老舊裝備汰除，且調整訓練方式，將不合時宜的老舊訓練淘汰，加入現代化戰爭訓練、調整體適能訓練項目，以提高國軍戰力及官兵士氣。

張其祿表示，民進黨操弄國內抗中保台情緒讓國防情勢和兩岸關係越顯嚴峻，蔡政府對兵力不足、兵役調整規畫等計畫一拖再拖，面對大陸威脅，台灣國防軍力人數、訓練役期時間長度、教召天數及兵力等，和其他有敵情疑慮的國家相比，明顯偏低。