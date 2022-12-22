快訊

評／「滑世代」崛起 教授：上課只帶手機恐產生一問題

才獲米其林推介！台南「葉家小卷米粉」元旦起暫歇業 背後原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨批兵役政策變化速度像川劇變臉般快 籲盡速公告

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨團立院總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左）。 記者歐陽良盈/攝影
台灣民眾黨團立院總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左）。 記者歐陽良盈/攝影

兵役延長政策何時要攤牌？台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今舉行記者會，批政府兵役政策反覆不一，變化速度像川劇變臉般快，要求蔡英文總統和國防部即刻公告兵役延長方案具體內容，讓適齡役男和家屬妥善規劃生涯，同時也應研擬恢復軍審法，整頓渙散軍紀，重整國軍形象。

邱臣遠指，政府對兵役延長的說法屢次變更，今年八月一日蔡總統對外說義務役役期將延長為一年，預計明年中公告，但當天下午國防部就發聲明「各界意見研議中，尚未定案」澄清。本月7日國防部長邱國正在立法院答詢時說，月底前會公告，但總統府發言人張惇涵馬上就打臉說「沒有確定時程的規畫，還沒有定案」。

邱臣遠批，總統府和國防部行事都是基於政治考量，擔心失去年輕選票，大打兵役延長假球；邱國正19日就說沒有來自高層的壓力，也沒有卡關的問題，但眼看邱自己說的月底期限就快到了，卻至今未公告。

邱臣遠指，國軍基層訓練單位混亂，基礎戰力也遭質疑，出現步槍兵不會使用步槍、不知如何裝子彈的士兵，令人堪憂。邱嘆「裁軍容易，擴軍難」，許多營區在先前的精實案等政策中遭整併，人力被裁撤，平時募兵就困難，基層士兵短缺，若恢復一年制役期，粗估需投入約三千名基層幹部，「恐面臨有義務役但沒人訓練的窘境」，難度不小。

邱臣遠表示，國防部應重新審視營區、人力及裝備需求，將上世紀的老舊裝備汰除，且調整訓練方式，將不合時宜的老舊訓練淘汰，加入現代化戰爭訓練、調整體適能訓練項目，以提高國軍戰力及官兵士氣。

張其祿表示，民進黨操弄國內抗中保台情緒讓國防情勢和兩岸關係越顯嚴峻，蔡政府對兵力不足、兵役調整規畫等計畫一拖再拖，面對大陸威脅，台灣國防軍力人數、訓練役期時間長度、教召天數及兵力等，和其他有敵情疑慮的國家相比，明顯偏低。

張其祿指，國防提升除役期改革外，還需建立全體防衛意識，但政府至今都沒有規畫具體措施告訴國人，現在國防部又宣布志願役部隊將全面實戰化訓練，讓人匪夷所思，批「難道以前的訓練都不是為了實戰嗎，還是只是為了演戲？」

台灣民眾黨團立院總召邱臣遠批政府兵役政策反覆不一，變化速度像川劇變臉般快。 圖/台灣民眾黨團提供
台灣民眾黨團立院總召邱臣遠批政府兵役政策反覆不一，變化速度像川劇變臉般快。 圖/台灣民眾黨團提供

兵役 邱臣遠 張其祿 邱國正 台灣民眾黨

延伸閱讀

民眾黨團：政府要展現保家衛國決心 兵役延長不能拖延

兵役延長如期年底公告？國防部這樣說

吳怡農提松機遷移 王鴻薇酸：應跟邱國正討論一下

邱國正預示月底前公布義務役延長？國防部這樣解釋

相關新聞

軍人網路洩密納陸海空軍刑法 國防部評估報告出爐

針對軍人網路洩密或駭客入侵，立法院今年曾決議要求國防部邀集國安局與法務部，將犯罪樣態納入陸海空軍刑法。國防部日前完成評估...

民眾黨批兵役政策變化速度像川劇變臉般快 籲盡速公告

兵役延長政策何時要攤牌？台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今舉行記者會，批政府兵役政策反覆不一，變化速度像川劇變...

兵役「務虛」 柯文哲：要討好年輕人又不想增國防預算

國防部確定延長入伍訓練，但役期尚未拍板，對於民進黨可能會延長兵役，台北市長柯文哲上午舉行8周年記者會後受訪指出，執政務實...

30共機昨闖我防空識別區 大批機隊穿越巴士海峽

國防部今（22）日上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，昨有高達30架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域，...

台船第12艘百噸級巡防艇交船 海巡署移交金門海巡隊

台船承造海巡署第12艘100噸級巡防救難艇，今年7月完工下水，昨天在基隆廠舉行交船典禮，由台船公司基隆廠長施炎輝與海巡署...

爭無償軍援未果 美媒：台灣挫敗

美國國會廿日公布總額近一點七兆美元的二○二三財政年度撥款法案，法案授權提供台灣每年最多廿億美元軍事融資，但必須償還，而非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。