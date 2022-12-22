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30共機昨闖我防空識別區 大批機隊穿越巴士海峽

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今（22）日上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部今（22）日上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

國防部今（22）日上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，昨有高達30架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域，大批快慢速機隊由西向東穿越巴士海峽，顯然在從事突破島鏈的操演。

國防部表示，12月21日6時至今日6時止，國軍偵獲共機39架次、共艦3艘次，持續在臺海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域的共機達30架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，包括2架次空警-500機、4架次轟6機、1架次運油-20，伴隨不明架次的殲16戰機，昨由西向東密集穿越巴士海峽，抵達我東南外海；巴士海峽上也有艦載型的1架直9反潛機升空為我偵獲，顯有共艦部署海上。另有一架空警500在我防空識別區南側邊緣出沒，顯然在側應穿出巴士海峽的機隊。

此外，國軍也偵獲1架彩虹4無人機穿越海峽中線北部襲擾，若干殲-16機則穿越海峽中線南部延伸空域。總計軍方昨偵獲進入我防空識別區的殲-16機高達21架。

海峽中線 國軍 解放軍 中共

延伸閱讀

國防部：9架共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域

共機活動頻繁 18架次轟六在我防空識別區南側出沒

11共機台灣海峽活動越中線擾我空防 南北都出現無人機

國防部公布共軍動態 共機在我西南及東南空域活動頻繁

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