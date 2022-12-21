防止航機忘放起落架 民航單位這樣作
空軍傳E-2K預警機訓練時未將起落架放到位，發生機腹著地意外。事實上民航單位也有這項顧慮，因此採購紅外線熱影像系統，作為機場飛機起降監控觀測之用。
據指出，桃園國際機場為避免降落中的航機出現未將起落架放至定位的狀況，多年前效仿歐美國外機場，裝備兩套紅外線熱影像系統，監控觀測飛機起降時起落架有無正常收放。
據了解，相關系統結合彩色鏡頭（CCD)、紅線熱影像鏡頭、雲台，可日夜全天候進行飛機起降監控觀測，不受下雨或起霧等天候不佳時影響。
紅外線熱影像系統除監控觀測飛機起降時起落架有無正常收放，平時也用來做跑道異物入侵偵查。
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