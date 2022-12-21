防止航機忘放起落架 民航單位這樣作

12月16日美國德州沃斯堡洛克希德馬丁工廠，新出廠的F-35B試飛，垂直降落觸地後，突然機尾翹起，機鼻觸地在地上打圈，飛行員啟動彈射跳傘逃生。美國軍方解釋，這架F-35B尚未交機給陸戰隊，執行試飛任務的是一位空軍派駐洛馬的少校試飛官。他在彈射過程中受到輕傷，如今已經出院。 F-35是航空史首架一魚三吃，同時開發傳統、航艦、垂直三種起降方式的機種，也是唯一服役的超音速垂直起降戰機。有趣的是，F-35B的設計概念，很可能出自解體前的蘇聯。

2022-12-21 11:33