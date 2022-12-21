E-2K預警機機腹迫降著地 疑飛官壓力大「口到手不到」

11月25日空軍一架E-2K空中預警機在屏東基地以機腹迫降著地，機上人員均安，空軍原宣稱疑因起落架故障，但現在傳肇因疑為飛官「口到手不到」，未將起落架放至定位，且地面飛輔室也未加以提醒，

對此，空軍司令部昨（20）日表示，針對此次飛安事件，空軍從未預設立場或排除各種可能，實際肇案原因已由專案小組蒐證並正由包含人因、機械等專業逐項比對分析，以求周延；另空軍也正依據可能肇因採取多項精進作為，持續加強人員應變訓練，以防範類案再生。

這架編號2503的E-2K預警機十餘年前曾在屏東發生同様事故，當時飛官駕機降落時「忘記」放起落架。當時空軍不但耗20億鉅資維修，且特別研發起落架示警裝置，以防飛官再發生同一狀況，不料十餘年後仍再傳同一缺失，導致機體再度嚴重損傷，傳因維修價格高昂，軍方擬將受損機作為教育機，不再維修，但未獲軍方證實。

我國目前有6架E-2K預警機，若少一架輪替，空軍六聯隊的空中勤務將更形沈重。

據了解，當時這項任務由中校作戰長陳相字及運輸機少校飛行官章維業執行，2人駕駛編號2503的E2-K預警機，意外發生後空軍調查小組隨即進入機體檢視，調查釐清事故原因。

據了解，兩名飛官事發當時原本就在執行模擬起落架故障時的重飛科目，由資深的作戰長擔任教官指導資淺的少校學員，因起落架警報器聲響影響注意力，所以處於關閉裝態。兩人在進行繁複的交互檢查時，雖曾驗證到起落架的部分，但飛官壓力大，有口頭check，手卻沒有採取準確檢查動作，因此未將起落架放到定位。由於執行飛行訓練時地面飛輔室應瞭望協助確認飛機降落時機體外觀狀態，未及時預警，也遭檢討。