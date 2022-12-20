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美參院通過國防授權法案 吳怡農：非客戶與軍火商關係

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
民進黨台北市立委參選人吳怡農針對地方消防人力不足與車輛老舊問題提出解方，要求不能交由地方政府自己承擔。記者杜建重／攝影
民進黨台北市立委參選人吳怡農針對地方消防人力不足與車輛老舊問題提出解方，要求不能交由地方政府自己承擔。記者杜建重／攝影

美國參議院日前通過2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣百億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購請求，待美國總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。台北市第三選區立委補選民進黨參選人吳怡農今表示，反對黨常說客戶跟軍火商的關係只有一個—利益上的交換，但此次可以看到是實質的安全合作。

吳怡農今天上午主持「韌性社會強化消防救災能量」記者會，會後接受聯訪表示，過去長期以來，反對黨在野黨經常會批評美國跟台灣的安全合作是一個客戶跟軍火商的關係只有一個利益上的交換。

吳怡農表示，這次的國防授權法裡面非常明確的指出，接下來5年有100億美元的軍事援助，這不是貸款，是直接資金的贊助，所以相信社會大眾可以看得出來，台灣跟美國的安全合作，不是以前許多人想要把他歸類為客戶、軍火之間的關係，而是實質的安全合作，我們的民主盟友們都在乎台灣的安全，都在乎維持印太地區的穩定。

吳怡農表示，這是不管是美國、日本，都是大家共同努力的目標，至於官員不是進駐其實是交換，目的在於可以強化兩國之間的互相的理解，這是非常好、非常重要，因為如果彼此是實質的安全夥伴，在各部門之間，也要有更順暢的溝通跟聯繫，那最好的方式，就是透過交換計畫互相了解、互相認識，在需要的時候，可以拿起電話知道在太平洋另外一段的窗口是誰。

吳怡農表示，大家看到這國防授權法裡面有許多的計畫跟預算，其實國際社會是非常的重視台灣的安全，這也是為什麼在這次的選舉，想要透過像今天的記者會提出具體提升國家安全、完善國防制度的一些具體的政見。不管是國家安全的指導文件體系的建立，還是兵役制度的改革，還是國土防衛部隊的建立，大家共同的努力，從台灣到日本到美國，都是希望可以維護和平，保護大家的生活方式。

美國 吳怡農 國防授權法案

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