兵役延長 國防部：緊鑼密鼓 確認後立刻向社會大眾說明

針對義務役役期延長何時宣布，國防部發言人孫立方今天表示，國防部目前已緊鑼密鼓進行統整及協調，有關詳細規畫，將於確認後，就會立刻向社會大眾說明。

國防部上午舉行記者會，媒體詢問，面對年底將屆，外界均認為義務役役期是否延長，應於國家安全、利益的角度評估，不應有選舉因素的考量。

孫立方回應表示，有關役期延長，涉及範圍非常廣，除了國際戰略情勢、國家安全等考量，以及戰力提升的需求。另外，包含役男的各種權益，不論是教育權益，或者經濟方面，在服役期間如何兼顧家庭生計等，所牽涉的範圍非常廣，而且每一項都跟役男的權益與國人所關心的重點，有非常大的關連性。

孫立方表示，國防部目前已緊鑼密鼓進行統整及協調，有關詳細的規畫，將於確認後，就會立刻向社會大眾說明。