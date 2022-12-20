國軍志願役部隊訓練新制明年上路 仍維持刺槍訓練

國防部今天公布志願役部隊訓練新制度，入伍訓練將從現行5周、230小時，調整延長為8周、380小時，不但要實施戰術行軍，也要實施行進間實彈射擊等訓練項目。

國防部上午舉行記者會，國防部發言人孫立方表示，此為精進後的志願役新制度，將在明年上路。孫立方說，此訓練制度適用於志願役部隊，與軍事訓練役等義務役訓練無涉，而原本的核心訓練如刺槍等，也仍然維持。

國防部訓次室軍訓處處長劉慎謨列席記者會，對於近期外界有聲音認為國軍訓練過於保守及傳統，無法因應未來作戰需求，國軍未來如何精進？劉慎謨回應表示，訓練課題上，國軍是考量戰訓需求及參考先進國家作法，以實戰化為核心，未來入伍訓練課程將區分一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練四大類，時間也將從5周、230小時，調整為8周、380小時。

劉慎謨說，未來入伍訓練課程將新增合理冒險、戰場抗壓、健康管理、運動科學概論、戰傷救護、求生訓練、戰術行軍等項目；射擊部分，則從原本臥射86發子彈，調整為立、跪、臥三姿勢與行進間射擊，總共160發。

劉慎謨並表示，在部隊訓練上，將按任務需求、部隊屬性，增加中、高級專長、新式武器與裝配操作等，藉由完整的駐地專長訓練、兵科基地聯合演訓、作戰計畫演練等，強化官兵執行戰訓任務的作戰職能。