輔導退伍官兵就讀這些大學 立委擔心官兵淪私校孤兒

立委馬文君審查退輔會預算，發現在輔導退除役官兵就學，退輔會媒合的大學院校提供名額，大部份都是自行「申請停辦」和教育部「勒令退場」的大學。她質疑，退伍官兵一旦就讀後，面臨被迫安置轉學命運恐淪為「私校孤兒」。

馬文君說，退輔會為統籌輔導榮民就學、就業、就醫、就養機關，是國家照顧榮民的基石。但在檢視預算時，輔導退除役官兵就學方面，所媒合的大學院校，大部份面臨自行「申請停辦」和教育部「勒令退場」的大學，還有些是招生率不到60%，退伍袍澤選擇就讀恐淪為「私校孤兒」，勢必面臨被迫安置轉學，顯然退輔會在協助退伍官兵就學不夠細膩，應該要協助媒合具有競爭力的系所，學歷才能保值，退伍袍澤才能安心向學。

退輔會「職業訓練中心」在規劃職訓課程時，應配合產業政策、企業用人趨勢及退除役官兵就業需求，這兩年各有7班、10班停止開課，甚至「烘焙食品班」連續兩年招生人數不足，造成預算資源的浪費。

國軍官兵退伍離營後，有賴退輔會妥善照顧，才能投入社會，希望退輔會每一分錢都花在刀口上，達到最大效益，退伍官兵安心就學、就業，繼續為社會貢獻心力。