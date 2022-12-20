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輔導退伍官兵就讀這些大學 立委擔心官兵淪私校孤兒

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君發現退輔會安排官兵大學大多申請停辦或遭教育部勒令退場，當心退伍官兵成私校孤兒。圖／立委馬文君提供
立委馬文君發現退輔會安排官兵大學大多申請停辦或遭教育部勒令退場，當心退伍官兵成私校孤兒。圖／立委馬文君提供

立委馬文君審查退輔會預算，發現在輔導退除役官兵就學，退輔會媒合的大學院校提供名額，大部份都是自行「申請停辦」和教育部「勒令退場」的大學。她質疑，退伍官兵一旦就讀後，面臨被迫安置轉學命運恐淪為「私校孤兒」。

馬文君說，退輔會為統籌輔導榮民就學、就業、就醫、就養機關，是國家照顧榮民的基石。但在檢視預算時，輔導退除役官兵就學方面，所媒合的大學院校，大部份面臨自行「申請停辦」和教育部「勒令退場」的大學，還有些是招生率不到60%，退伍袍澤選擇就讀恐淪為「私校孤兒」，勢必面臨被迫安置轉學，顯然退輔會在協助退伍官兵就學不夠細膩，應該要協助媒合具有競爭力的系所，學歷才能保值，退伍袍澤才能安心向學。

退輔會「職業訓練中心」在規劃職訓課程時，應配合產業政策、企業用人趨勢及退除役官兵就業需求，這兩年各有7班、10班停止開課，甚至「烘焙食品班」連續兩年招生人數不足，造成預算資源的浪費。

國軍官兵退伍離營後，有賴退輔會妥善照顧，才能投入社會，希望退輔會每一分錢都花在刀口上，達到最大效益，退伍官兵安心就學、就業，繼續為社會貢獻心力。

退輔會 馬文君 教育部

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