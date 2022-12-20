快訊

民進黨敗選檢討「錯不在我」 挨批「2024大選要一路玩到掛？」

小米為4字傳裁員逾5千人！員工曝：遣散費比年終更優…一文看小米怎麼了

夫瞞兩段婚騙交往 還想「一日雙婚」 她出招成功撤銷婚姻

國防部：招考國防法務官 將錄取30人

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防法法律事務司人權保障處處長吳逸聖。圖/國防部提供
國防法法律事務司人權保障處處長吳逸聖。圖/國防部提供

國防部上午宣布將由考試院舉行國防法務官考試，除軍官外，也開放一般大學畢業生報考，將錄取30人。

國防部上午舉行記者會，說明國防法務官考試事宜，法律事務司人權保障處處長吳逸聖表示，為提升國防法務整體法律專業質量，期藉由國家考試機制，使現職軍法軍官的法律專業經過考試獲得肯定，並開放一般大學畢業生報考，廣納民間優秀法律人才由考試方式，入伍、從軍擔任國防法務官，將錄取30人。

吳逸聖表示，國防法務官平時任務從事部隊法務，國防法制、訴訟代理、軍事行動法制諮詢等專業任務，另國防黃刻修正軍人權益保障相關法令，增訂國防法務官具有法紀調查及辦理軍人懲罰案件救濟之職權。

至於戰時任務，吳逸聖說，考量國防法務官是國家考試及格的法律專業人員，基於國家安全及軍事需要，規劃協助軍法官辦理證據保全、強制處分、書類試擬的法律意見。

吳逸聖表，這項考試由考試院辦理，考試期程如下：筆試：112年3月25、26日。口試：112年7月1日。

考試院 軍人 人權

延伸閱讀

延長兵役攤牌時刻 馮世寬力挺

烏克蘭政府推文 感謝台灣等52國恆久兄弟情

兵役延長年底宣布？柯文哲：抗中保台不能只喊口號

警察替抓車業者查個資 開庭辯：學長學弟制人情壓力照辦

相關新聞

兵役延長 國防部：緊鑼密鼓 確認後立刻向社會大眾說明

針對義務役役期延長何時宣布，國防部發言人孫立方今天表示，國防部目前已緊鑼密鼓進行統整及協調，有關詳細規畫，將於確認後，就...

國軍志願役部隊訓練新制明年上路 仍維持刺槍訓練

國防部今天公布志願役部隊訓練新制度，入伍訓練將從現行5周、230小時，調整延長為8周、380小時，不但要實施戰術行軍，也...

輔導退伍官兵就讀這些大學 立委擔心官兵淪私校孤兒

立委馬文君審查退輔會預算，發現在輔導退除役官兵就學，退輔會媒合的大學院校提供名額，大部份都是自行「申請停辦」和教育部「勒...

國防部：招考國防法務官 將錄取30人

國防部上午宣布將由考試院舉行國防法務官考試，除軍官外，也開放一般大學畢業生報考，將錄取30人。

兵役延長方案剩兩周攤牌 立委邱臣遠籲政府立即公告

國防部兵役延長方案剩兩周攤牌，至今政策不明，民眾黨立院黨團總召邱臣遠今天表示，政府已失去決策先機，今年底沒公告，明年又要...

都是科技惹的禍？ 美陸軍士兵不會看地圖…因太依賴GPS導航

現在的士兵不論是在軍事訓練，或者日常生活當中，都過度依賴衛星導航，不太會使用地圖。這可不是什麼好消息，因為戰爭中如果對手使用網路武器，破壞衛星導航，士兵可能連東南西北都分不清，遑論克敵致勝。 美軍有鑑於一般士兵對衛星導航過度依賴，修改了KPI（關鍵績效指標），如果士兵沒有通過陸地導航課程，不影響他們的基礎幹部訓練結訓，但是對於未來他們是否能夠選派為部隊幹部，卻會產生影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。