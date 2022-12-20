國防部：招考國防法務官 將錄取30人

現在的士兵不論是在軍事訓練，或者日常生活當中，都過度依賴衛星導航，不太會使用地圖。這可不是什麼好消息，因為戰爭中如果對手使用網路武器，破壞衛星導航，士兵可能連東南西北都分不清，遑論克敵致勝。 美軍有鑑於一般士兵對衛星導航過度依賴，修改了KPI（關鍵績效指標），如果士兵沒有通過陸地導航課程，不影響他們的基礎幹部訓練結訓，但是對於未來他們是否能夠選派為部隊幹部，卻會產生影響。

2022-12-20 07:00