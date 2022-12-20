國防部：招考國防法務官 將錄取30人
國防部上午宣布將由考試院舉行國防法務官考試，除軍官外，也開放一般大學畢業生報考，將錄取30人。
國防部上午舉行記者會，說明國防法務官考試事宜，法律事務司人權保障處處長吳逸聖表示，為提升國防法務整體法律專業質量，期藉由國家考試機制，使現職軍法軍官的法律專業經過考試獲得肯定，並開放一般大學畢業生報考，廣納民間優秀法律人才由考試方式，入伍、從軍擔任國防法務官，將錄取30人。
吳逸聖表示，國防法務官平時任務從事部隊法務，國防法制、訴訟代理、軍事行動法制諮詢等專業任務，另國防黃刻修正軍人權益保障相關法令，增訂國防法務官具有法紀調查及辦理軍人懲罰案件救濟之職權。
至於戰時任務，吳逸聖說，考量國防法務官是國家考試及格的法律專業人員，基於國家安全及軍事需要，規劃協助軍法官辦理證據保全、強制處分、書類試擬的法律意見。
吳逸聖表，這項考試由考試院辦理，考試期程如下：筆試：112年3月25、26日。口試：112年7月1日。
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