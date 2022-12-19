【重磅快評】刺刀換刺針？別再甩鍋給邱國正

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聯合報／ 記者程嘉文
兵役延長政策遲遲無法拍板，蔡政府擔心年輕人選票流失是關鍵。圖為刺槍術表演。圖／聯合報系資料照片
兵役延長政策遲遲無法拍板，蔡政府擔心年輕人選票流失是關鍵。圖為刺槍術表演。圖／聯合報系資料照片

民進黨九合一慘敗後，兵役延長問題成了燙手山芋。近日綠營黨政高層透過媒體釋出訊息，把責任推給國防部，認為邱國正部長在立院談論兩岸情勢或「第一擊」等發言，是被在野黨牽著鼻子走。放話人士也說，高層之所以至今未能下決心，是因國防部沒拿出具說服力的論述，訓練科目仍是老掉牙的刺槍術之類，年輕人難以接受，「學刺槍不如學刺針（飛彈）」。

這種說法似是而非，真正暴露的是，當下綠營雖比藍營更愛高喊「重視國防」，蔡政府在預算核撥上，也的確比馬政府大方。但是一旦出狀況，搶著要自保時，軍方永遠不是執政團隊自己人，總還是要推出去擋子彈。

國軍部分訓練科目陳舊，的確是事實：以刺槍術來說，早年步槍射擊後要重新拉槍機才能再上膛，連續射速緩慢，裝上刺刀的步槍等於長矛，在近距離的確威力十足。然而如今步槍早就進化到全自動射擊，即使近距離接戰，進行白刃戰的可能性也微乎其微。而且新式步槍的長度愈來愈短，近年還流行在槍身裝上瞄準鏡、槍燈、戰術背帶等配備，已經愈來愈不適合當成矛使用。美軍從韓戰、越戰、反恐戰爭，大半世紀以來，上刺刀衝鋒的戰鬥，一共只發生過兩次。除此之外，現代化步兵往往穿著防護背心，刺刀根本無法捅進敵人胸膛。

儘管如此，美軍的制式步槍，至今仍然沒有取消刺刀座，顯示其存廢問題確實有爭議性。然而，如今美軍的訓練中，刺槍課程的比重也已降到極低，更不要說國軍那種類似「大會操」式的刺槍。

但是，「刺槍不如刺針」却比軍方高層堅持刺槍更荒唐。單人操作就可打下敵機的刺針飛彈，乍聽無比神勇，拜俄烏戰爭之賜，刺針神話更被吹捧上天。問題是刺針雖是最小的防空飛彈，但是價格不菲，即使在美軍也只配屬給少數人，絕非普遍發放的單兵武器。其射手需要長時間專業訓練，學成後還要反覆練習維持熟練；而且其尋標器需要液態氮冷却，氣瓶是必須不斷更換的耗材。戰場上撿到槍，只要彈匣還有子彈，立刻就可以拿來作戰；但絕對不存在所謂「戰場上撿到刺針」這種事情。所謂「刺槍不如刺針」，顯示的是看到網路影片就頭腦發熱的軍盲，以及認為凡事都可口號化，把宣傳當成唯一要務的政客行徑。

老實說，軍事迷或武器迷，與從軍當兵，完全是兩件事。軍旅生涯包括太多紀律規則的限制，太多無法從心所欲，太多自己討厭的事被迫要做，太多即使不願意也必須服從。目前國軍的文化，的確存在不少不合理，但絕不代表軍事訓練應該以「讓年輕人喜歡」為目標；不代表不討年輕人歡心的項目，就是必須改掉的廢渣。國軍訓練的合理性，與役期應該多長，彼此更沒有連動關係：難道役期繼續維持四個月，現在的訓練方式就不成問題？

更重要的是，兵役可不只是軍方的問題。單就行政程序上，役男的徵召就屬內政部而非國防部；更別說兵制變化牽涉層面之廣，可說內閣多數部會都相關。如此重要大政，豈是國防部可以單獨決定？然而至今，府院却遲遲不願表態，讓國防部在第一線面對民眾的焦慮與質疑，甚至「黨政人士」還提前放話撇清。這算是哪門子責任政治？基層官兵看在眼中，要怎麼維持自己願意為國犧牲的決心？

回歸專業面（包括選票考量），改為一年兵或維持四個月，都各自有其優點，也各有必須承受的責任。然而天下最糟的事情，就是遲疑與不為。眼見距離年底已不到兩星期，總統府或行政院，難道非要繼續吊國防部與全國民眾的胃口？

國防部 美軍 國軍

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