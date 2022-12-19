蔡明憲籲執政當局：思考國安政策 應超越政治選舉考量

前國防部長蔡明憲今天呼籲執政當局，在思考國安政策時，應超越政治選舉的考量；為了台灣的國家安全，希望蔡總統勇敢承擔，將義務役役期回復到1年「以上」。

針對義務役役期是否延長，台灣教授協會今(19)日上午在立法院舉行「捍衛國安，自己國家自己救：呼請總統／副總統／在野黨領袖們／行政院長／國防部長儘速公佈或表達義務兵役延長至少1年」記者會，包括台灣教授協會、台灣基督長老教會、台灣社等本土社團，以及蔡明憲、時代力量立委邱顯智、前國防大學政戰學院院長余宗基等人與會，高喊「捍衛國安、兵役延長」口號。

蔡明憲表示，國防部說延長義務役役期還在協商，但「要那麼久嗎」；他呼籲蔡英文總統「妳2年前做這樣的決定，今天妳要勇敢承擔，把義務役4個月役期重新回復到1年以上」。他同時表示，為了台灣的安全，希望朝野政黨領袖共同支持兵役役期延長。

蔡明憲會中提出多項主張，呼籲執政當局在思考國安政策時，應超越個人、政黨利益及意識形態，或政治選舉的考量，以人民安全福祉的考量為最高原則；而為強化台灣自我防衛的能量，應將現行僅服4個月的軍事訓練役，延長至少1年以上，比照鄰近國家南韓、新加坡、越南等國役期在兩年上下，另建議義務役每月薪資提升至新台幣1.8萬元。而我國也應仿效美國、英國、德國、法國、日本、澳洲、印度等民主國家，由純文人擔任國防部長，負責總理軍政、軍備、軍令，並由文人部長命令參謀總長負責軍令、指揮軍隊。

時代力量立委邱顯智表示，國際訪團都關切台灣到底有沒有抗敵的決心，國防部延長役期，是國防部打造量小質精部隊的關鍵。並呼籲調整軍事訓練內容，他宣稱在他國已經沒有在訓練刺槍術，但台灣卻仍維持這項訓練內容。

前國防大學政戰學院院長余宗基則指出，美國國會甫通過國防授權法，台灣必須展現自我防衛決心，延長兵役役期就是具體回應；面對中共2027年可能攻打台灣，國安危機迫切，不能只想著有難的時候朋友來幫忙。余宗基表示，他研判台灣大學生並非反對兵役役期延長，而是覺得印象中當兵浪費時間，因此希望可以有更精實的訓練，因應現代科技戰爭潮流。