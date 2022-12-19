國民黨酸吳怡農：1怯戰、3逃避、5搖擺 還遭馮世寬打臉

國民黨文傳會副主委林家興、練鴻慶今舉行「1怯戰 3逃避 5搖擺 吳怡農漏洞大體檢」 記者會，質疑民進黨台北市立委補選候選人吳怡農號稱要高標準選戰、樹立正向選風、討論公共政策，然而從12月8日至今已累計超過10天無法具體回應外界對其政策的提問。國民黨呼籲吳怡農不要只會過度包裝自己，卻不敢出面捍衛自己的政見，這只會讓市民看到怯戰、空洞的吳怡農。

林家興舉出吳怡農「3個逃避」：第一，松機遷建，外界、同黨都批判，沒有完整配套與溝通，具體解方在哪裡？退輔會主委馮世寬今天上午以國防專業回應松山機場怎能遷移來打臉吳怡農，指吳不斷跳針回覆「具備可行性」、「可以用直升機後送」。林諷，號稱國防專業的吳怡農，連雙北地區有多少醫院具備直升機停機坪、往返金門的醫療後送專機是定翼機而非旋翼機，需要跑道降落才能使用都不知道？

林家興指出，第二，兵役議題，吳怡農無法回答究竟是挺國防部還是總統府，將國安大事當成兒戲，僅回答「還在等待中央與行政部門的回應」，而「國土防衛部隊」卻又說不清楚該歸誰管轄、戰時聽誰號令、預算何來；第三，雙語政策，專家、朝野早已多有疑慮、反對，吳怡農盲從中央規劃推，拋出專案補助預算建立「學習中心」要辦理大型公辦外語補習班，結果卻說不清楚花多少預算、無法回答「雙語國家發展中心設置條例草案」正在立法院卡關的問題。

至於吳怡農的「1怯戰」，林家興表示，吳怡農多次回應媒體時言不及義、顧左右而言他來逃避王鴻薇的辯論戰帖，連捍衛自己政見的勇氣都沒有，如此「怯戰」的表現說要保家衛國，令人發笑。

針對吳怡農今天說以他自己的標準，王鴻薇根本沒有政見，監督政府不算政見，林家興認為非常荒謬。他說，民進黨立委蘇巧慧當年參選公報政見就是要提出在國會督促政府各項施政，請問吳怡農同意蘇巧慧公報中的政見嗎？還是一樣認為蘇巧慧是沒有政見的立委呢？林家興說，吳怡農的打臉來得非常快，請不要外行裝內行。

練鴻慶則指出，吳怡農說要「正面乾淨」的選舉，但是現在的吳怡農，跟2019年、2020年判若兩人，好像是被盜帳號。

練舉出吳怡農「5搖擺」的例子表示，2019年吳怡農與蔣萬安競爭立委時，在臉書上暗示「票投國民黨，台灣變香港」，但現在說這個口號沒有意義；2020年吳怡農因為「在家當兵」的主張被馮世寬罵「渣男」，當時說國防需要社會的參與跟辯論，現在卻拒絕辯論；2019年吳怡農說「4個月其實可以做很多事情，美國的海軍陸戰隊在13周做完新兵基礎訓練，並在59天內完成步校的專長訓，台灣沒有理由做不到，我們不需要延長役期，就能夠讓義務役與後備軍人擁有實際的國防能力」，但吳怡農現在卻又改口稱要延長役期才能保衛台灣。