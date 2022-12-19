馮世寬：4個月軍事訓練役實在太短 延長役期是合情合理

國防部日前預告年底前公布兵役延長方案，距離攤牌時刻只剩倒數兩周，政策至今仍未明朗，退輔會主委馮世寬今天坦言，4個月的軍事訓練役實在是太短，「在我認為延長是合情合理」，現在就靜待國防部的研究。

立法院外交及國防委員會今天審查明年度國軍退除役官兵輔導委員會主管收支預算，馮世寬會前受訪時表示，4個月的軍事訓練役實在是太短，但是兵役延長事涉立法，「我們不能說取消就取消」。

馮世寬強調，大家要聽取國防部的意見，國軍會依據戰況、當前的國際情勢來做研究，「研究出來以後大家應該尊重，而不是大家來批評」。

馮世寬認為，延長4個月的軍事訓練役是合情合理，「的確要當一個戰鬥兵或者戰鬥人員，4個月的時間是不夠的」，現在就是靜待國防部的研究，大家的著急或批評都不會影響國防部的決心，國軍會根據現在的敵情狀況與未來的需要做出決定。

不過，兵役延長政策遲未公布，難免被聯想與2024年的總統大選有關，馮世寬則說，這個問題牽涉到政治議題，自己現在的身份不便答覆。

另外，國防部近期向立法院提出的報告顯示，陸軍強化刺槍術訓練，是考量近接作戰實需，將原基本刺槍調整為應用刺槍與對刺，以提升近戰殺敵與自身防衛能力，符合實戰化訓練需求，卻遭到質疑配套內容過於傳統，「學刺槍術不如學刺針（飛彈）」。

對此，馮世寬則說，刺槍術還是應該要保留，現在要面對面刺槍的情形可能很少，但是這是軍人的武術之一，怎麼能夠放棄，「就像你問我現在都有飛彈了還要手榴彈嗎，那為什麼我們還要手榴彈訓練呢？」