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國防部：9架共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午表示，國軍在截至今晨6時的24小時內，偵獲9架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。圖/國防部
國防部上午表示，國軍在截至今晨6時的24小時內，偵獲9架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。圖/國防部

國防部上午表示，在截至今晨6時的24小時內，國軍偵獲9架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，12月18日6時至今日6時的24小時內，國軍偵獲共機17架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有9架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，其中有1架TB-001無人機在海峽中線北側越線實施侵擾，另有不明架次的殲16戰機、1架次運8技偵機在中線南側延伸部進入西南空域；此外，殲16戰機與空警-500預警機也在防空識別區南側邊緣出沒。

國軍 海峽中線 國防部

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