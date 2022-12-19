解放軍勢力滲入抖音 國安局國家安全作業中心偵獲示警

「抖音」（TikTok）因有中共國資入主，是否禁用，引起討論。據了解，國安局日前偵獲，中共解放軍已在抖音置入文宣，利用具無厘頭喜感的手法，加強兩岸三地年輕人統戰，已通告各部會，尤其國防部，實施註記提醒，並結合大數據系統分析技術，即時掌控分析中共網路水軍攻擊、滲透態樣。

國安局曾在立法院表示，國安局依情工法相關規定，有責統合各治安機關情報能量，針對中共及境外敵對勢力，掌握足以影響我國家安全或利益之資訊，即時通報權責機關應處，因此成立「國家安全作業中心」負責職掌「協調整合丶部署執行對境外敵對勢力爭議訊息應處有關事項」。日前搜獲抖音上「baronkasa」影片，經研判應為解放軍置入管道之一。

這部影片是解放軍版的「軍愛民、民敬軍」影片，形容放假軍人到民間麵館用餐，因不黯手機點餐流程，受到民人協助，還半途協助民警追捕匪徒。影片最後以誇張軍民相互敬禮的橋段作結。（https://vt.tiktok.com/ZS8FuPxR3/）

據了解，「國家安全作業中心」偵獲此片，簡短研析，已立即通報各部會，尤其交國防部掌握，持續密切注偵後續類似影片出版。

據悉，國安局提供高層與各部會資訊研析，已脫離早年俗稱「國安日報」的「每日安全情勢要況」外，還結合八大情治系統，強化多元通報管道、情報研蒐，尤重先知快報與復安專案軍事狀況，近年納入「爭議訊息防治查處」，快速反應多項中共釋放企圖動搖民心的網路假訊息。

近年在陳明通就任國安局局長後，更高度重視反制中共認知作戰的工作，要求對相關爭議或不實訊息，均應快速查證、通報及向上溯源，例如國安局近期偵獲的重大爭議訊息，其中包括俄烏戰爭爆發初始，中共即策動台籍網紅「來自寶島的綱綱」假扮滯留烏克蘭民，聲稱獲中共外交部援助，企圖仿效2018年大阪關西機場事件，指責政府撤僑不力；近期柬埔寨爆發「民眾求職遭詐騙集團囚禁」，中共也利用新加坡媒體投書內容加工成「超過1.5萬名台人遇害」，試圖打擊台灣，國安局均在第一時間通報溯源及查處，適時揭露，交各相關部會進行澄清。

國安局表示，中共近來制台打壓野心日益增強，官方頻藉陸媒公然對我威脅示警，並於幕後操控網路水軍精進網路偽變造及匿蹤技術，預判陸方未來對台爭議訊息的攻擊手段勢必更加精細難辨。國安局將結合大數據系統分析技術，即時掌控分析中共網路水軍攻擊態樣，並強化反制能量，以利發揮「蒐報快、通報快、應處快」的效能，落實爭議訊息防制工作。