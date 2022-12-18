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保留「刺槍術」訓練 國防部：提升單兵防衛戰力
國防部推動「刺槍術」訓練，被綠營指為「兵役延長方案三大關鍵爭執」之一。國防部近期向立法院朝野報告表示，陸軍強化刺槍術訓練，是考量近接作戰實需，將原基本刺槍調整為應用刺槍與對刺，以提升近戰殺敵與自身防衛能力，符合實戰化訓練需求。
台灣民眾黨黨團在預算案中提案表示，因應兩岸情勢升溫，急需整備國軍人力，並提升整體國防軍事能量與實力。考量近期陸軍重新將刺槍術納入戰訓新措施，國防部應參考日本及英國的刺槍術訓練，研議強化刺槍術戰鬥對練、刺擊與敲擊模擬物體的實質訓練，並為強化國軍的近身肉搏能力，也應一併加強國軍近戰格鬥術及體能體態的訓練。
國防部則回應，陸軍強化刺槍術訓練，是考量近接作戰實需，將原基本刺槍調整為應用刺槍與對刺，以提升近戰殺敵與自身防衛能力，符合實戰化訓練需求。
國防部表示，刺槍術的應用刺、對刺與綜合格鬥等戰技訓練，均有助於練力、練技、練膽、練心，更可藉以鍛練官兵強健體魄，提升單兵防衛戰力。
國防部同時公布「國軍戰技項目區分表」，內容披露，國軍不用接受刺槍訓練的部隊，包括陸軍飛行部隊、海軍陸岸、艦艇、飛行部隊、空軍飛行、後勤部隊、資通電軍網路戰、電子戰部隊；海軍新訓也未安排刺槍。
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