「魚叉飛彈海岸防衛系統」缺兵 海軍向國防部要人

我國對美採購100套魚叉岸防飛彈系統，海軍司令部表示，對中共軍力快速增長及威脅加劇，海軍「依照國防部政策指導」，運用創新不對稱思維，建構「魚叉飛彈海岸防衛系統」，採多彈種重層攻擊之方式，結合海上作戰支隊，遂行聯合制海作戰阻敵進犯。

海軍司令部期向立法院提出「魚叉飛彈海岸防衛系統」書面報告，表示該系統人力規劃，將配合單位編成時間，完成老舊低效兵力汰除檢討，並向國防部提出不足人力需求，以滿足所需人力。

海軍司令部表示，為使人員招募、培訓及組織架構、指揮層級，滿足戰備任務與作戰指揮所需，海軍依新興兵力籌獲期程，分年向國防部提出各班隊招募員額需求，並採「分年補充、分批獲得」原則，以編制90%為補充目標。

海軍司部說，人員補充方式，將配合編裝生效時間前3個月，採甄選方式，由海軍具相關專長人員補充單位人力；所留職缺由單位符合資格人員擇優調占派補；逐級遞補後，低階職缺以各招募班隊畢業初任人員補充。

海軍司令部表示，後續將配合獲裝期程，視實際操作教範人力基準，逐年檢討老舊低效兵力汰除及不敷維護成本裝備釋出人力檢討支應，不足員額向國防部爭取支應。

國防部曾向立法院表示說，國軍111-115年兵力整建計畫內的相關軍售及國造自製等裝備建案，相關編組調整規劃均已納入編裝需求計畫，管制依計畫逐年執行；目前有海軍岸置飛彈系統，包括「迅雷2、迅捷及空軍F-16V」等兩案，需視後續實際操作教範人力基準及機隊消長情形，在軍種員額內同步檢討老舊低效兵力、裝備及不符編制效益的組織，釋出人力優先支應後續新興兵力需求。

據了解，所謂「迅雷2」是包括陸基型雄三反艦飛彈在內的海軍第二機動中隊，「迅捷」則為對美採購岸置魚叉飛彈中隊。傳海軍因採購岸置魚叉飛彈，加上現役的岸置雄二與雄三飛彈，海鋒大隊編制將升格為指揮部。