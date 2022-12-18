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後備部隊擴充、教召延長 國防部：遵總統推動政策改革

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部近期向立法院報告我國「後備動員體制」改革，包括5-7天教召增加為14日新制教召、增編後備旅與教召訓練中心、擴充基層幹部選充等，表示相關政策是「遵總統推動後備動員改革政策，建構『全民總力』支援軍事作戰及協力災害防救體系，以肆應各種危機與挑戰」。記者洪哲政／攝影
國防部近期向立法院報告我國「後備動員體制」改革，包括5-7天教召增加為14日新制教召、增編後備旅與教召訓練中心、擴充基層幹部選充等，表示相關政策是「遵總統推動後備動員改革政策，建構『全民總力』支援軍事作戰及協力災害防救體系，以肆應各種危機與挑戰」。記者洪哲政／攝影

國防部近期向立法院報告我國「後備動員體制」改革，包括5-7天教召增加為14日新制教召、增編後備旅與教召訓練中心、擴充基層幹部選充等，表示相關政策是「遵總統推動後備動員改革政策，建構『全民總力』支援軍事作戰及協力災害防救體系，以肆應各種危機與挑戰」。

國防部本月向立法院提出「後備動員體制改革」書面報告表示，目前後備軍人依法編管至除役前總數為222.4萬人，退伍後8年內855萬人、緩召14萬868人。可納動員選充有71萬4614人；第一次動員計33萬7890人、包括編實1萬8578人、擴編21萬05人、戰耗補充4萬3705人、軍勤隊6萬4857人。

國防部說，為提升召訓能量，陸軍現已規劃增編5個後備新訓旅、3個教召訓練中心計8個單位，目前已成編陸軍步兵117、109、101後備旅、北、中、南區第2召訓中心等6個單位，112年7月1日將編成陸軍步兵137旅，113年1月1日編成陸軍249旅，總計8個單位。同時今年由怍戰區展開14日新制教召驗證。

國防部指出，為加速基層軍、士官補充，專業軍、士官班原招募員額從110年的671員，到今（111）年增加480員，合計1151員，後續將逐年提升招募比例；另為廣增幹部來源，國防部已研擬增加3年制專業軍(士)官招募配比，且考量招募1年志願役備軍官，解決軍官缺乏問題。

國防部本月同時向立法院提出與「美國州國交流書面報告」表示，我國已向美國適切說明提升後備動員時「我國作為」表示，國軍遵總統推動後備動員改革政策，建構「全民總力」支援軍事作戰及協力災害防救體系，以肆應各種危機與挑戰，後續與美交流將適切說明我國提升後備戰力具體作為。

向美說明的項目，包括將後備動員合一，制定全民防衛動員署組織法與修正國防部及參謀本部組織法。建構事權統一運作機制，將原屬國防部「後備指揮部」改隸於「全動署」，以形成動員體系。後備部隊增編新訓旅及教召訓練中心。所需裝備納入五年兵力整建籌補，協同常備作戰。同時精進「常備兵役軍事訓練」作法，役男接受5週入伍訓練及11週分發部隊服役，依編制專長及實務工作訓練，滿足後備編管專長需求；在後備教育召集訓練方面，調整為從每次「5-7天」，調整為「每次14天」。同時推動跨部會合作等。

國防部 教召 陸軍

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