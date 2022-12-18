兵役問題2024成變數 藍批綠以拖待變

二○二四大選在即，成為兵役調整的變數。民進黨立委趙天麟表示，如果今年底沒公告，整個時程就會往後延一年，過去因為選舉考量，導致役期「不科學減少」，現在討論役期調整，就要跟選舉脫鉤，盡快做出決定。國民黨立委李德維說，選票改變民進黨思維，預料今年底前要拍板非常困難。

李德維說，蔡英文總統先是在美國壓力和抗中的兩岸路線上做出延長兵役決定，但選完發現確實成為敗選因素，在攸關立委補選、二○二四大選及副總統賴清德將任黨主席等情況下，蔡總統應該還要和黨內溝通，否則「要接班的也不願意」；部分民進黨立委對兵役延長或許講很大聲，但實際上也看不到對政府積極要求，否則以民進黨立委的完全多數，此案早已進入實質討論階段。

李德維也指出，兵役延長問題衝擊民進黨選情，年輕人對兵役延長反感，兩難之下民進黨只好裝聾作啞、以拖待變，一方面待黨內討論，一方面則看明年美國給的壓力會不會較小，民進黨仍以選票為優先考慮。

民進黨立委羅致政說，兵役延長導致敗選是刻意被操作與放大，選前他在基層幾乎感受不到民眾對這項議題的討論，做為選區立委，他當然也會面臨選舉壓力，但兵役制度攸關國安，不能單從政黨與選舉角度去思考；如果是對國家有益，行政部門要完整論述努力說服民眾，政策懸而未決，反而讓役男產生不安定感。

趙天麟指出，兵役延長主要考量現行四個月役期，不足以讓役男成為有效的戰鬥兵，充其量只是基本步槍兵；加上少子化，若只有常備職業軍人，一旦發生戰爭，不足以自我防衛的戰力，兵役延長有助於不對稱戰力的作戰需求。

至於兵役延長影響層面廣，趙天麟說，足夠的自我防衛戰力，也是投資環境的保證，無懼中共軍事威脅，把台灣打造成為強韌之島，對外資布局台灣會更有信心。

軍事專家蘇紫雲指出，中共兵力投射能力、攻擊力快速進步，我方有必要放大常備部隊規模，以因應外在威脅，未來隨著少子化，兵源勢必減少，用義務役作為重要兵源很合理，這是找到平衡點的做法。

淡江大學戰略研究所助理教授林穎佑表示，如果役期拉長，但當兵仍如同過去處理「庶務」為主，而非提升訓練的強度，則無法達到提升戰力的效果；此外兵役若改制，國軍訓練量能、基層幹部、裝備、營舍是否足夠，政府都須全盤考量。