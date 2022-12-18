選票？國安？兵役延長政策 民進黨燙手山芋

民進黨九合一敗選檢討，不少黨內輔選幹部直指，兵役和防疫成為「票房毒藥」，特別是兵役延長一年議題在選前延燒，讓年輕人聞「役」色變，與民進黨愈離愈遠；二○二四總統、立委大選在即，選票壓力導致燙手山芋的兵役問題至今懸而未決。

據了解，在國家安全為優先考量下，蔡政府都是朝向役期延長、強化訓練內容的政策方向，但政策上路的時間點與如何有效說服民眾，仍待層峰最後拍板。兵役問題表面上是國防議題，實際卻牽動經濟、外交、選舉等領域，是一道不折不扣的政治難題。

針對兵役延長，國防部長邱國正十二月七日在立法院明確表示，「期望在十二月底前公布」；但當天稍晚總統府補充說明，國防部仍就各方意見評估中，跨部會也仍在縝密研議。國防部的期待，對比總統府語帶保留，顯然背後充滿各種利害盤算。

外傳美方施壓，促台灣兵役延長一年。但美國在台協會（ＡＩＴ）處長孫曉雅日前公開表示，美國沒有徵兵制，也不會對世界各地夥伴建議，由夥伴依照社會情況及需求，自行決定兵役制度。美國看似雲淡風輕，卻把沉重壓力都丟回民進黨政府。

兵役延長爭議，已成府院黨棘手難題。民進黨台北市議員梁文傑說，疫情和兵役問題，讓年輕人不投民進黨，俄烏戰爭、中共軍演與兵役延長讓「票投民進黨，青年上戰場」發酵。

民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦主持的三場檢討會議，兵役問題已成「必考題」，每場都被提出討論，黨內正反看法針鋒相對，有人主張基於國安支持兵役延長，「保台」才是主流民意；也有人擔心役期延長引起年輕人反彈，勢必影響二○二四大選。

據指出，在強化國家整體防衛能力及美方長期敦促我國展現自我防衛決心的背景架構下，執政高層與綠營內部朝役期延長、強化訓練內容的長期政策方向並未改變，但對於國防部過度簡化為兵役延長一年、設定年底公告，黨內感到困擾與壓力。

民進黨人士說，站在國防部的立場，行政流程須公告滿一年才能實施，自然傾向盡快決定；但現在輿論焦點只關注役期延長，若訓練內容未與時俱進，只是形式拉長役期，民眾當然會有疑慮，訓練內容與配套才是兵役制度改革的關鍵。

兵役延長已經箭在弦上，但爭議難解。總統府與國防部為了要不要保留刺槍術爭論不休、產業界和軍方搶人大戰也未見解方，呈現「戰略方向確定、戰術細節搞不定」拉扯局面，一如大家都想吃牛排，但要幾分熟、何種調味料，從主廚、採購、賓客，每個人都有不同意見，各方都在敲碗，但牛排始終端不出來。