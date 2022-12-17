軍友社訪金門 慰問海軍船難生還官兵
上月24日，海軍駐金門兩艘編號為1326、2239號LCM登陸艇，執行離島東碇的運補任務，歸航途中在距料羅8海里處遭遇大風浪，導致1326號艇進水，艇上官兵緊急排水應變處置，但仍因進水量過大，在17時18分沉沒。所幸艇上5位官兵都被2239號艇救起，無人傷亡。
中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑、秘書長簡士偉，由陸軍司令徐衍璞上將陪同，16日前往金門慰勞駐軍，特別安排前往海軍金門基地指揮部與小艇隊，慰問兩艘艇上的12位官兵。李棟樑一一致贈他們禮物，感謝他們為國家的付出，也肯定他們面對緊急狀況時的冷靜表現。
此行其他慰勞單位包括陸軍金防部、兩棲營，空軍雷達中隊等。軍友社敬軍團除了向各單位致贈慰問金與官兵伴手小禮，李棟樑也特別強調，寒流將至，希望官兵弟兄都要注意保暖、維持身體健康，才能克盡保家衛國的任務。
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