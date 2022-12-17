軍友社訪金門 慰問海軍船難生還官兵

聯合報／ 記者程嘉文
軍友社榮譽理事長李棟樑，慰勞11月24日海軍駐金門小艇沉沒事件的官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑，慰勞11月24日海軍駐金門小艇沉沒事件的官兵。記者程嘉文/攝影

上月24日，海軍金門兩艘編號為1326、2239號LCM登陸艇，執行離島東碇的運補任務，歸航途中在距料羅8海里處遭遇大風浪，導致1326號艇進水，艇上官兵緊急排水應變處置，但仍因進水量過大，在17時18分沉沒。所幸艇上5位官兵都被2239號艇救起，無人傷亡。

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑、秘書長簡士偉，由陸軍司令徐衍璞上將陪同，16日前往金門慰勞駐軍，特別安排前往海軍金門基地指揮部與小艇隊，慰問兩艘艇上的12位官兵。李棟樑一一致贈他們禮物，感謝他們為國家的付出，也肯定他們面對緊急狀況時的冷靜表現。

此行其他慰勞單位包括陸軍金防部、兩棲營，空軍雷達中隊等。軍友社敬軍團除了向各單位致贈慰問金與官兵伴手小禮，李棟樑也特別強調，寒流將至，希望官兵弟兄都要注意保暖、維持身體健康，才能克盡保家衛國的任務。

日前在金門海域沉沒的1326號LCM艇。圖／海軍提供
日前在金門海域沉沒的1326號LCM艇。圖／海軍提供
軍友社敬軍團一行，在金門海軍指揮部與官兵合影。記者程嘉文/攝影
軍友社敬軍團一行，在金門海軍指揮部與官兵合影。記者程嘉文/攝影

金門 海軍 陸軍

延伸閱讀

金門湖小童玩節暖身 師生彩繪電桿椅讓椅子變得有溫度

消防員轉務農 張斯翔連獲兩農業大獎成全國十大神農

班班吃石斑 行政院食安辦公室：目前僅剩金門馬祖2縣市未吃到

與部屬聚餐各自埋單卻報帳私吞 海軍蘇澳艦前上校艦長慘了

相關新聞

美參院通過 無償軍援台灣5年100億美元

美聯邦參議院十五日以八十三票贊成、十一票反對，通過二○二三財年國防授權法案，根據兩院日前磋商版本，框定五角大廈明年預算為...

軍友社訪金門 慰問海軍船難生還官兵

上月24日，海軍駐金門兩艘編號為1326、2239號LCM登陸艇，執行離島東碇的運補任務，歸航途中在距料羅8海里處遭遇大...

美參院通過《國防授權法案》 日媒：美擬派官長駐台灣

日本經濟新聞週四（12月15日）報導，在中國加強對台施壓之際，美國計劃從明年秋天起，每年派遣政府官員長駐台灣，最長2年，並有可能進入當地政府部門工作，以強化美台雙邊合作...

美參院通過國防授權法案 學者：台美關係再提升

美國參議院今天通過2023國防授權法案，5年提供台灣百億美元軍援，待由美國總統拜登簽署。學者認為，此舉是台美關係進一步提...

美國會通過100億美元軍援台 外交部感謝：挺台歷史新高

美國聯邦參議院於美東時間12月15日表決通過「2023會計年度國防授權法案」(NDAA 2023)兩院協商版本，授權5年...

葡萄牙空軍驕傲 他們如何應用有缺陷的主力直升機？

葡萄牙空軍第751搜救中隊（Esquadra 751），總部位於蒙蒂霍空軍基地，毗鄰塔霍河，靠近里斯本市。751救難中隊負責航空海上監視和搜救的職責，是葡萄牙空軍的主要基地之一，也是葡萄牙空軍第501、502、504和751中隊的所在地，基地有C-130H、C-295M、Falcon 50和EH101等機型。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。