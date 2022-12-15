國軍體能鑑測明年變硬 新增折返跑、壺鈴平舉等6項目

為使部隊訓練更加完整，國軍各級部隊體能多元訓測項目，明年起除現行俯地挺身、仰臥起坐、3000公尺跑步等基本項目外，新增平板撐體、漸進式折返跑、壺鈴平舉及仰臥腹、坐姿體前彎、抓背等6個項目，循序鍛鍊強健國軍體魄，同時提供官兵按照屬性、身體素質作為選項，符合不同軍種官兵訓練需求。

國軍三項基本體能訓測項目自2008年制定迄今，針對標準與項目經過數次變革，其目的在安全的基礎上培養官兵規律運動習慣；另外，參據美軍「戰力三要素」有關「優質睡眠、均衡營養、多元運動」等內容，納入基本體能訓測項目內涵，針對心肺耐力、肌力、肌耐力、柔軟度等要項，擬定周詳的訓練模式。

新版多元訓測項目分為上肢肌群、腹部核心肌群、心肺耐力、柔軟度等四部分。上肢肌群訓練項目包括俯地挺身、男子引體向上(女子屈臂懸垂)、壺鈴平舉等3項，強化官兵手臂握力以及肩、胸部等上肢肌力與肌耐力，有助於提升手、步槍的射擊穩定性，以及裝備運載等戰術動作能力。

腹部核心肌群部分，訓練項目有仰臥起坐、平板撐體、仰臥捲腹等3項，增強核心肌群以及靜態收縮能力，減少背部受傷風險，利於官兵執行戰術戰技時身體穩定性。

心肺耐力訓練項目有3000公尺跑步、5分鐘跳繩、5公里健走、800公尺游走、20公尺漸進式折返跑等5項，強化官兵在實戰化訓練時長距離(時間)有氧耐力、陣地轉換短距離衝刺能力，增進最大攝氧量與恢復能力。

柔軟度部分，訓練項目為坐姿體前彎、抓背等2項，增強官兵關節活動範圍、協調性、降低運動傷害、增加運動訓練表現。

根據國防部訂定標準，男性壺鈴平舉鑑測標準，依照年齡從19至29歲45下到45至59歲的22下；仰臥捲腹則是24下到19下；平板撐體則從100秒到70秒；20公尺漸進式折返跑則是60趟到25趟；女性標準則是壺鈴平舉31下到12下；仰臥捲腹15下到8下；平板撐體則是90秒到65秒；20公尺漸進式折返跑從41趟到15趟。

訓練參謀次長室軍事訓練處長劉慎謨表示，多元訓練項目的設計，考量部隊的戰備演訓任務、日常作息，例如戰車部隊官兵須將砲彈送入戰車之中，就仰賴上肢肌群；官兵快速變換戰術位置時，則仰賴核心、心肺耐力等，新增項目標準參考美軍和國內相關體能標準，標準都是高於平均數據，沒有弱化，反而更具有挑戰性。