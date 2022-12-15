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雲峰、雄風飛彈都靠這軌跡測試？專家：符合參數收集
軍退役中將、中科院前院長龔家政日前受訪明確證實，傳說中我自製研發的代號W–99的「雲峰飛彈」確實存在，不過，外界好奇射程逾1000公里的雲峰怎麼測試？軍事專家認為就是射擊通報常見無限高「倒L」的軌跡圖，較能符合相關參數的收集。
前空軍副司令張延廷指出，射程超過1000公里的雲峰飛彈，中科院測試不可能是直線發射出去，不然早就飛去關島或別的國家去了，而是採取多點方式不斷來回飛行，這樣才能算出其飛行距離，中科院也能精確收集相關參數，這也就是射擊通報常見的「倒L」的軌跡圖。
他說，「倒L」軌跡圖通常從九鵬基地發射出去後，先穿越蘭嶼、綠島，再北轉往宜蘭外海飛行，距離約300公里，經過控制導向不斷來回飛行，這樣飛行距離加總起來就可能超過1000公里，也就符合雲峰飛彈射程逾1000公里的目標。
張延廷表示，「倒L」的軌跡圖不僅是雲峰飛彈，像是雄風系列飛彈、雄昇飛彈都有可能採用這軌跡來測試；至於常見的「無限高」傘狀軌跡試射，則是偏向天弓系列的反導彈系統測試，雲峰飛彈尚未達到遠程戰略型導彈，而是屬於中程戰術導彈。
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