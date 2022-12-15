兵役延長如期年底公告？國防部這樣說

針對兵役延長議題，國防部長邱國正日前列席立法院外交及國防委員會受訪表示，會在今年底前公告兵役延長相關事宜；距離年底僅剩兩周，外界關注相關進度，國防部發言人孫立方今天於國防部例行記者會受訪表示，兵役延長涉及因素非常多，何時能公布期程跟詳細內容，目前沒有進一步的說明能夠提供。

邱國正日前表示，兵役延長相關政策，希望在12月底前公告，因為今年底沒公告，明年又要往後一年，會拖延這麼久主要是考量周延性，目前還在研議中。

距離今年底僅剩2周，外界關注兵役延長公告進度，孫立方表示，國訪部了解這個問題牽涉非常重大，全國民眾都很關注，涉及因素包括防衛作戰需求、國際戰略情勢、區域安全情勢、役男權利等，何時能公布詳細期程，目前沒有更多的說明提供。

兵役延長政策遲遲無法公布，是否哪個環節出現卡關，孫立方說，這件事牽涉不只國防部，還有非常多部會，希望正式決策決定前，能有審慎完整周延的討論，待完成行政程序後會對大眾明確說明。

另外，民進黨台北市立委補選參選人吳怡農提出成立國土防衛隊的建議，孫立方表示，任何攸關國家中長期發展政策，民主社會有很多不同討論跟意見，國防部表達尊重。至於個別選舉政見，國軍基於憲法跟國防法要求行政中立，不會提出特別評論。