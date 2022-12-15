【專家之眼】世界能源戰爭開打了！

習近平最近訪問了沙烏地阿拉伯，和沙國建立「全面戰略夥伴關係」，更和阿拉伯國家及海灣國家，各別進行第一屆的國家峰會，引起外界關注。有人認為這是中共和美國別苗頭，離間美沙及美國和阿拉伯世界的國家，挖美國牆腳。而美國豈肯善罷甘休，已經傳出拜登將和非洲幾個國家，一樣要舉行峰會，回敬中國大陸，反過來挖中國大陸的牆腳。

其實，如果檢視中沙之間簽署「全面戰略夥伴關係協議」後的「聯合聲明」，會發覺雙方強調能源合作及石油貿易合作上的「重要戰略伙伴關係」。中國大陸歡迎沙國在支持全球石油市場平衡穩定方面發揮的作用，並歡迎沙國作為中國原油的「主要可靠來源國」。當然，中沙在能源合作上不僅限於石油貿易，在石化產品技術研發及新能源的開發上也會「加強合作」。

從能源的角度上來看，中國大陸和沙烏地及其他阿拉伯海灣國家的合作，其實是加大了世界能源戰爭的嚴重程度。從能源的擁有及獲得來講，將來在國際社會誰能對能源貿易擁有話語權，才是真正的世界超強。因此，中共和阿拉伯產油國家的全面戰略夥伴關係，意謂著世界能源戰爭的開打已經白熱化！

俄烏戰爭開打，普亭早就把能源當做戰爭工具，所以世界能源戰爭的熱戰，其實是普亭先燒起來的。最近一個月以來，俄羅斯的導彈、飛彈幾乎摧毀了烏克蘭1/2的能源基礎設施，今年的冬天到目前還沒有那麼冷，但烏克蘭境內人民對於因能源供應短缺，暖氣不足，早就叫苦連天。

歐洲相對來講，雖然今年俄羅斯供應液化天然氣偶有中斷，後來供應氣管北溪一號及二號管線被破壞，似乎對歐洲能源危機加劇；但根據國際能源署（IEA）的報告，今年上半年，俄羅斯對歐洲天然氣供應和去年上半年的量是相同的；下半年雖然有短缺，但由於美國、芬蘭及阿爾及利亞的供氣，其應對今年嚴冬的天然氣應該足夠，但2023年的冬天可能會呈現大量不足，屆時就是歐洲國家的能源危機。

這是因為美國仍會對俄羅斯的石油出口繼續加以制裁，因此，歐美媒體普遍認為，普亭的能源戰爭，反而會使俄羅斯失去原先能源供給國的龍頭地位，歐洲不會再依賴俄羅斯的石油和天然氣。但是，昔日俄羅斯做為供應歐洲國家能源霸權的地位，會被誰所取代？

俄烏戰爭開打後，美國限制歐洲國家向俄羅斯買石油，獲利最多的反而是中國大陸和印度，後者可以用更低價格購入俄羅斯石油，賺取更高利潤。如今中國大陸更向阿拉伯產油大國伸手，在全面戰略夥伴關係中強調能源貿易、技術及產品研發，在這場世界能源戰爭中，其搶奪戰略優先的企圖不言而喻。雖然台媒及外媒諷刺習近平提出和阿拉伯國家的石油貿易，以人民幣結算，至今尚未有任何國家回應；但是，因能源戰爭而連帶引發的世界金融戰，美元的世界霸權地位會不斷地被人民幣所挑戰。

目前中國大陸已經是沙國的最大貿易伙伴。2021年彼此的貿易總額來到873億美元。中國大陸出口到沙國的主要產品是紡織品、電子產品和機械；相反地，中國大陸主要從沙國進口原油和初級塑料。2000年時，沙國對大陸出口原油僅僅15億美元，到2010時超過250億美元。2022年，沙烏地阿美公司在大陸投資100億美元的煉油和石化綜合體，是沙國在中國大陸的最大投資。從這些發展來看，能源戰爭儼然成為中國發展成世界霸權的另一個途徑。

中美爭霸，不只是核彈、導彈、飛彈、戰機及航母的競賽，更擴及到貨幣金融、糧食及能源，中國大陸和阿拉伯國家的密切合作，不能只是單純地看成一帶一路政策的自然發展，尤其應該從能源戰爭及能源霸權的角度加以觀察。

台灣在能源來源上，99%依賴外國，其實是國家安全最脆弱的軟肋，面對這場激烈世界能源戰爭，台灣的對策是什麼？繼續躲在非核家園的口號中，束手就擒坐以待斃嗎！