海軍司令部明年形象桌曆出爐　大秀戰力、武器

海軍司令部今天公布明年形象桌曆，此次以「海軍的視界，繽紛無限」為主題，將色彩元素融入平日各單位執行戰備整備工作中，設計出有別以往，繽紛多彩的桌曆此外，桌曆首次設置可透過手機掃描「QR code」，連結影音專區觀看海軍重要戰史、單位介紹等資訊，讓國人更加深入認識海軍，厚植全民國防。

明年適逢「九二臺海戰役勝利65週年」，海軍特別設計「九二海戰」及「鴻運作戰」紀念扉頁，承繼「忠義軍風」與「錨錬精神」，內頁除以顏色區分各式主題外，搭配各式操演及武器的照片，氣勢磅礡。

例如叢林綠，照片中士兵在叢林、山海內演訓，展現鋼鐵意志；海軍藍則可以看到船艦、官兵守土衛疆的身影；艦艇灰出現塔江艦、沱江艦在海上巡航。

海軍司令部表示，明年的形象桌曆完整呈現官兵榮譽信念與核心價值，以色彩美學融合戰備整備、精神戰力及歷史傳承，賦予年度形象桌曆嶄新、活潑的樣貌，展現海軍官兵專業、精實與多元的優質形象。