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揭仲：雲峰可攻擊內陸高價值目標 但難形成戰略嚇阻

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中華戰略前瞻協會研究員揭仲。圖/揭仲提供
中華戰略前瞻協會研究員揭仲。圖/揭仲提供

中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天表示，中科院研發的雲峰飛彈，確實可以用來攻擊位在中國大陸內陸之大型、固定式高價值軍事目標，例如重要的指揮中心、大型C4ISR設施或儲存設施；但由於我國不具備核彈頭，受限於國防資源又不可能大量部署，因此雲峰飛彈雖然可望獲得若干戰術效果，但很難形成戰略嚇阻力量。

中科院前院長龔家政於接受中研院近代史研究所訪問時，首度曝光「雲峰」高空超音速巡弋飛彈的研發過程，並認為該型飛彈能建立國軍的戰略嚇阻力量。

揭仲指出，雲峰在高空朝目標區前進時，由於速度極快讓共軍很難攔截，進入目標區時又會以接近垂直的角度高速墜落，過程中的重力加速度讓雲峰對大型堅固掩體、甚至地下設施具一定程度的穿透力；若量產時能再開發特殊彈頭，就能對位在中國大陸內陸，有堅固掩體保護甚至地表下的高價值軍事目標進行攻擊。

揭仲也表示，由於國軍對遠距離外之共軍目標、特別是機動目標，缺乏即時的追蹤與監視能力，也不具備在攻擊完成後的戰果評估能力，使雲峰比較適合攻擊中國大陸內陸的大型、固定設施，例如位在堅固掩體、山洞或地面下之大型聯合作戰指揮中心、高價值C4ISR設施、大型彈藥庫或燃料庫等。揭仲說，若能成功對前述目標造成一定的破壞，確實有可能達到降低共軍指揮效率、遲滯共軍行動與干擾共軍計畫的戰術效果。

但揭仲表示，在我國不具備核彈頭，有限的國防資源又不可能部署大量雲峰飛彈的情況下，想對中共形成戰略嚇阻，確實有些好高騖遠。

揭仲表示，在國防資源有限的情況下，國軍還是應該以射程較短、更容易大量部署的武器系統，例如雄二E等，作為源頭打擊的主力；盡可能對福建、浙江、廣東等地的共軍後勤與重要C4ISR節點發動比較密集的攻擊，以直接破壞共軍的入侵計畫。雲峰等彈藥或許只需少量部署，於戰時嘗試對位在中共內陸之固定式高價值軍事目標進行攻擊即可。千萬不要一廂情願地認為藉雲峰等遠距彈藥，攻擊三峽大壩或北京上海若干指標性建築，就能對中共產生嚇阻效果；因為不但結果可能適得其反，還會造成資源的錯置而兩頭落空。

共軍 飛彈 國軍

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